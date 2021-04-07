Ираклий Кобахидзе опроверг все слухи вокруг "Грузинской мечты"

Действующий председатель правящей партии утверждает, что в команде ничего не происходит и все остаются на своих местах

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. В правящей партии все в порядке и никаких серьезных катаклизмов не предвидится, утверждает председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

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Прежде всего он опроверг слухи о своем уходе с позиции председателя партии из-за конфликта с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

О возможной смене лидера в правящей партии, со ссылкой на кулуарные источники, сообщил телеканал Formula TV. По версии канала, причина предполагаемого ухода Кобахидзе с должности – разногласия с премьером по поводу предстоящих выборов в органы местного самоуправления, а вернее по поводу кандидатов в мэры в регионах и списков депутатов сакребуло (местные советы).

"В команде четко распределены функции и в этом плане изменений в будущем не планируется… Ни на этом этапе и ни на том этапе противостояния не будет, я вам обещаю", – заявил Кобахидзе в передаче "360 градусов" на канале Palitra News.

Кобахидзе также назвал "спекуляцией" информацию о возможном уходе действующего мэра Тбилиси и генерального секретаря "Грузинской мечты" Кахи Каладзе из правящей партии и политики вообще.

Эти слухи вновь появились после того, как мэр столицы попал в больницу с диагнозом т. н. вестибулопатии – нарушением функции вестибулярного анализатора. Каладзе уже выписан из клиники и проходит курс реабилитации дома.

"Он проходил курс лечения и этот курс продолжается. Несмотря на то, что его выписали из клиники, он продолжает лечиться в домашних условиях. Однако в ближайшие дни, до конца недели он появится на публике и сделает комментарий. Что касается ухода Кахи Каладзе из команды, то это чистой воды спекуляции", – заявил Кобахидзе.

Слухи об уходе Каладзе из политики появились задолго до того, как у мэра ухудшилось здоровье. Еще в середине марта социальные сети пестрили информацией о том, что он уходит из политики и возвращается в Милан, но Каладзе их опроверг. На этот раз опровержений от него самого пока не последовало.

Что касается телеканал Formula, то телекомпания в последнее время часто сообщает информацию из кулуаров "Грузинской мечты", которая позже становится реальностью. Так сначала правдой оказалась информация об отставке Георгия Гахария, потом о назначении министром культуры Теи Цулукиани, а позже и информация об отставке министра финансов Вано Мачавариани.

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