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Георгий Гахария

Гахария станет проблемой? В "Грузинской мечте" оценили высокий рейтинг экс-премьера

photo: Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (364)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210407/251395087/Gakhariya-stanet-problemoy-V-Gruzinskoy-mechte-otsenili-vysokiy-reyting-eks-premera.html

В правящей партии допускают, что высокий рейтинг бывшего премьера обусловлен его связью с "Грузинской мечтой"

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Экс-премьер Грузии Георгия Гахария всегда пользовался высоким рейтингом, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя итоги исследования IRI.

"Грузинская мечта": Гахария для нас конкурент>>

В исследовании общественного мнения, проведенном Международным республиканским институтом США (IRI), Гахария занял второе место в рейтинге самых популярных персон – он пользуется симпатией 65% жителей страны. На первом месте Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II – 89%. А тройку замыкает мэр Тбилиси Каха Каладзе – 54%.

"Когда проводилось исследование, полевые работы, Георгий Гахария был одним из лидеров "Грузинской мечты" и премьер-министром "Грузинской мечты". Естественно, в таком случае рейтинг партии помогает персональному рейтингу. Мы всегда говорили, что у Георгия Гахария как премьер-министра был высокий рейтинг, что еще раз подтвердило исследование IRI", – заявил Кобахидзе в передаче "360 градусов" на канале Palitra News.

Опрос IRI проводился со 2 по 26 февраля. А Гахария подал в отставку с поста премьера 18 февраля.

Согласно результатам опроса, "Грузинская мечта" на первой строчке среди политических партий – за нее готовы проголосовать 35% жителей страны.

Ираклий Гарибашвили
© photo: Sputnik
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При этом Кобахидзе не исключает, что индивидуальный рейтинг Гахария может быть меньше, исходя из того, что рейтинг партии определяет персональный рейтинг.

"Дождемся последующих исследований, они все покажут. И при этом на сегодняшний день этот вопрос не актуальный, поскольку Георгий Гахария сегодня ни в какой форме не участвует в политических процессах", – отметил он.

На вопрос ведущей, кому создадут проблемы политические планы Гахария – оппозиции или власти, Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта" не ждет "никаких проблем".

Отставка Гахария с поста премьера стала большой неожиданностью для общественности. Причиной отставки он назвал разногласия с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" по вопросу ареста Ники Мелия – лидера главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". В конце марта Гахария заявил, что не собирается уходить из политики, и обещал рассказать о своих планах в ближайшем будущем.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (364)
Теги:
IRI, Грузинская мечта, Георгий Гахария

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