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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

"Мы с вами" – Эрдоган пожелал премьеру Грузии скорейшего выздоровления

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210407/251396225/My-s-vami---Erdogan-pozhelal-premeru-Gruzii-skoreyshego-vyzdorovleniya.html

Коронавирус у Ираклия Гарибашвили выявили во вторник, он проходит курс лечения на дому в самоизоляции и работает дистанционно

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил к премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили официальное письмо и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Саломе Зурабишвили на встрече с грузинскими студентами в Эстонии
photo: Salome Zourabichvili / FB
Тест на коронавирус у президента Грузии отрицательный

Во вторник стало известно, что у Гарибашвили диагностирован коронавирус. Глава правительства перешел в самоизоляцию и продолжает работать дистанционно.

"Уважаемый премьер-министр, дорогой друг, мне очень жаль, что ваш тест на COVID-19 оказался положительным. Желаю вам скорейшего исцеления и очень скоро полного выздоровления. Хочу, чтобы вы знали, мы вместе с вами в период лечения и в случае необходимости приложим все усилия, чтобы вылечить вас. Пользуясь случаем хочу пожелать вам здоровья и счастья, а дружественному грузинскому народу – благополучия и восхождения", – говорится в послании президента Турции, которое распространила администрация правительства Грузии.

Ранее Гарибашвили на свой странице в Facebook написал, что чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции.

Замминистра здравоохранения Тамара Габуния также сообщила, что состоянии здоровья премьера удовлетворительное.

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Теги:
Коронавирус COVID-2019, Ираклий Гарибашвили, Турция, Грузия

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