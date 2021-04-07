Грузинская оппозиция начнет встречи в регионах с 10 апреля

Представители оппозиционных партий будут вместе ездить по регионам и встречаться с людьми в преддверии масштабной акции протеста

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Грузинская оппозиция начнет встречи в регионах с населением с 10 апреля, заявил один из лидеров самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Ботковели журналистам.

"Нацдвижение" в среду провело встречу с активистами и руководителями региональных офисов, на которой обсуждались дальнейшие планы действий и акция оппозиции, запланированная на 15 мая.

"Мы, лидеры и актив партии, отправимся по всей Грузии, чтобы рассказать населению, насколько важна акция 15 мая. Я уверен, что этот день станет решающим", – сказал Ботковели.

Оппозиция запланировала на 15 мая масштабную акцию протеста в центре Тбилиси у здания парламента Грузии. Для координации действий партии создали специальный штаб.

По предварительным данным, акция будет бессрочной и на ней оппозиция намерена вновь озвучить свои требования: досрочные парламентские выборы и освобождение политических заключенных.

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