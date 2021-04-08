Тбилгорсуд начинает рассмотрение дела лидера "Нацдвижения" Ники Мелия

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Слушания по делу председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии Ники Мелия начинаются в Тбилисском городском суде в 11:00, заявил его адвокат Георгий Кондахашвили.

Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия обвиняется в организации группового насилия во время событий в ночь на 21 июня 2019 года, когда участники акции протеста пытались штурмовать здание парламента. Он был задержан 23 февраля этого года после того, как отказался выплачивать залог.

"На заседании мы планируем выступить с несколькими ходатайствами, однако до начала заседания мы не будем их раскрывать исходя из интересов защиты", – сказал Кондахашвили.

При этом адвокат отказался комментировать вопрос, поставит ли защита ходатайство о смене меры пресечения для Ники Мелия, который на сегодняшний день находится в предварительном заключении.

Заключение Мелия является одним из главных предметов споров оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". После серьезной критики со стороны Запада прокуратура Грузии выразила готовность ходатайствовать о смене меры пресечения, если Мелия выразит готовность выплатить залог в размере 40 тысяч лари.

Сам Мелия до сегодняшнего дня заявляет, что считает залог незаконным и не собирается его выплачивать.