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Ника Мелия, архивное фото

Тбилгорсуд начинает рассмотрение дела лидера "Нацдвижения" Ники Мелия

© AFP / VANO SHLAMOV
Политика
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Адвокат оппозиционного лидера намерен ходатайствовать об изменении меры пресечения Нике Мелия

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Слушания по делу председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии Ники Мелия начинаются в Тбилисском городском суде в 11:00, заявил его адвокат Георгий Кондахашвили.

Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия обвиняется в организации группового насилия во время событий в ночь на 21 июня 2019 года, когда участники акции протеста пытались штурмовать здание парламента. Он был задержан 23 февраля этого года после того, как отказался выплачивать залог.

Автопробег из Тбилиси в Рустави в поддержку Ники Мелия 4 марта 2021 года
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"На заседании мы планируем выступить с несколькими ходатайствами, однако до начала заседания мы не будем их раскрывать исходя из интересов защиты", – сказал Кондахашвили.

При этом адвокат отказался комментировать вопрос, поставит ли защита ходатайство о смене меры пресечения для Ники Мелия, который на сегодняшний день находится в предварительном заключении.

Заключение Мелия является одним из главных предметов споров оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". После серьезной критики со стороны Запада прокуратура Грузии выразила готовность ходатайствовать о смене меры пресечения, если Мелия выразит готовность выплатить залог в размере 40 тысяч лари.

Сам Мелия до сегодняшнего дня заявляет, что считает залог незаконным и не собирается его выплачивать.

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