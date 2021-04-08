Процесс по делу Мелия в Тбилгорсуде перенесен на 13 апреля

Защита обратилась к суду с ходатайством о переносе процесса на несколько дней по просьбе своего подзащитного

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Слушания по делу председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии Ники Мелия в Тбилисском городском суде перенесены на 13 апреля.

Арест Мелия будет обжалован в Европейском суде по правам человека>>

Судья удовлетворил ходатайство адвокатов и позволил Мелия присутствовать на судебном процессе. Исходя из этого, процесс перенесли на 13 апреля на 11 часов, на нем будет присутствовать и сам подсудимый.

В ожидании же сегодняшнего процесса во дворе городского суда собрались представители оппозиции и гражданских движений. Здесь же была мобилизована полиция.

Представители оппозиции и юристы давали журналистам комментарии по поводу вероятного решения суд.

По словам одного из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Заала Удумашвили, любое решение по делу Мелия будет политическим решением.

"Очень сложно сегодня прогнозировать, какое решение огласит судья. Огласит, а не примет, поскольку всем хорошо известно, что решение принимают другие и в другой комнате. Данное решение принимает непосредственно Бидзина Иванишвили, а судья просто огласит решение… Это будет чистой воды политическим решением, которое не имеет никакого отношения ни к суду, ни к правосудию. В том случае, если будет принято решение об освобождении Ники Мелия, безусловно, это будет сигналом, что переговоры еще возможны", – отметил Удумашвили.

Заключение Мелия является одним из камней преткновения в переговорах оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". После серьезной критики со стороны Запада прокуратура Грузии выразила готовность ходатайствовать о смене меры пресечения, если Мелия выразит готовность выплатить залог в 40 тысяч лари.

"Однозначно заявляем, что заключение Мелия под стражу никогда не было нашей целью. Прокуратура публично заявила, как может быть изменена мера пресечения – арест, на более мягкую – освобождение под залог. Однако, защита спекулирует законом и целенаправленно вводит общество в заблуждение, заявляя, что подобного юридического механизма не существует", – заявил прокурор Амиран Гулуашвили.

Адвокат Мелия Георгий Кондахашвили считает дело политически мотивированным.

"Безусловно, нет угрозы побега Ники Мелия. Исходя из этого, если судья останется в рамках закона, когда будет рассматривать данный вопрос, единственное возможное решение – изменить меру пресечения на более мягкую. Наша позиция неизменна – арест должен быть отменен. В отношении Мелия не должна быть применена ни одна мера пресечения, в том числе и залог", – заявил Кондахашвили.

Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия обвиняется в организации группового насилия во время событий в ночь на 21 июня 2019 года, когда участники акции протеста пытались штурмовать здание парламента. Он был задержан 23 февраля этого года после того, как отказался выплачивать залог.

Сам Мелия неоднократно заявлял, что считает залог незаконным и не собирается его выплачивать.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.