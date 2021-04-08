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Саломе Зурабишвили. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года

Президент Грузии выступит с ежегодным обращением в парламенте 9 апреля

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Саломе Зурабишвили в третий раз за свой президентский срок предстанет перед парламентом с ежегодным докладом по важнейшим для страны вопросам

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступит в законодательном органе с ежегодным докладом 9 апреля, сообщает администрация главы грузинского государства.

Для Зурабишвили это будет третьим по счету выступлением перед депутатами в ранге президента.

Саломе Зурабишвили на встрече с грузинскими студентами в Эстонии
photo: Salome Zourabichvili / FB
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"По Конституции Грузии, президент раз в год выступает в парламенте по наиболее важным для страны вопросам", – говорится в сообщении.

Согласно регламенту, президент страны должна предстать с ежегодным отчетом в первый день весенней сессии парламента – в начале февраля. Однако обычно это происходит позже.

После речи президента, согласно регламенту, по десять минут для выступления даются председателям тех фракций, которые не входят в большинство или меньшинство, по 15 минут –  лидерам меньшинства и большинства.

После завершения дебатов президент Грузии имеет право выступить с заключительной речью.

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Темы:
Президент Грузии (151)
Теги:
Президент Грузии, Парламент Грузии, Грузия

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