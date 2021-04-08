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საქართველოს უზენაესი სასამართლო

Поправки о назначении судей Верховного суда Грузии проверит Венецианская комиссия

photo : Supreme Court of Georgia / FB
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210408/251412586/Popravki-o-naznachenii-sudey-Verkhovnogo-suda-Gruzii-proverit-Venetsianskaya-komissiya.html

Отбор судей Верховного суда – одна из самых сложных тем для Грузии, которая привела в начале 2019 года к громкому скандалу и расколу в правящей партии

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Парламент Грузии отправил последние поправки об изменении правил отбора судей Верховного суда Венецианской комиссии, заявил председатель законодательного органа Арчил Талаквадзе журналистам.

Верховный суд Грузии
© photo: AFP 2020 / VANO SHLAMOV
Парламент утвердил новые правила избрания судей Верховного суда

Это уже третья попытка парламента установить прозрачные правила отбора судей. Принятые ранее поправки были раскритикованы Венецианской комиссией, так как не отражали всех замечаний.

"Парламент уже принял новые изменения, которые отражают дополнительные рекомендации Венецианской комиссии. Несмотря на то, что соответствие поправок рекомендациям Венецианской комиссии явно видно, мы учли призыв наших партнеров и отправили их Венецианской комиссии", - сказал Талаквадзе.

Отбор судей Верховного суда – одна из самых сложных тем для Грузии, которая привела в начале 2019 года к громкому скандалу и расколу в правящей партии страны "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Парламентское большинство разработало новые правила отбора судей, которые продолжают совершенствоваться.

Что проверит комиссия

Согласно проекту поправок, информация о том, какой член Высшего совета юстиции оценивал какого кандидата на основе компетентности и критериев добросовестности, будет публиковаться, и если член совета скроет свою оценку, она не будет засчитана, а результаты голосования по кандидату будут аннулированы.

Здание верховного суда Грузии
photo: Supreme Court of Georgia / FB
В Грузии начинается новый этап отбора судей Верховного суда

Также меняется правило составления списка кандидатов для последнего этапа отбора кандидатов Высшим советом юстиции. В частности, этот список составляется Высшим советом юстиции не в результате голосования, а на основании баллов, набранных кандидатами на основе критериев компетентности и добросовестности.

В парламент будут переданы списки только тех кандидатов, которые получат наилучшие результаты при оценке компетентности и критериев добросовестности.

Законопроект также предусматривает обязательство обосновывать любую позицию, выраженную членом Высшего совета юстиции во время голосования, независимо от того, поддерживает он кандидата или нет. Информация о том, какой член совета поддержал или не поддержал какого кандидата в голосовании, а также обоснование позиций, отмеченных в ходе голосования, будет общедоступной.

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