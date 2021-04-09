День национального единения отмечают в Грузии

По сложившейся традиции в этот день тбилисцы в память о погибших усыпают тюльпанами лестницу, ведущую к зданию парламента

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. В Грузии 9 апреля отмечается День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину.

В Грузии 9 апреля является выходным днем. В этот день в стране вспоминают жертв разгона в Тбилиси в 1989 году многотысячного митинга силами войск Министерства обороны СССР.

photo: Giorgi Kvirikashvili / FB Мемориал жертвам 9 апреля

По сложившейся традиции в этот день тбилисцы в память о погибших усыпают тюльпанами лестницу, ведущую к зданию парламента.

В связи с этим днем по традиции, во всех церквях Грузии пройдет панихида. Первые лица страны возложат венки к мемориалу, установленному около здания парламента в Тбилиси.

В результате разгона митинга погиб 21 человек, большинство из которых – женщины. Для расследования событий, происшедших в Тбилиси 9 апреля 1989 года, Съездом народных депутатов СССР была создана комиссия, которую возглавил Анатолий Собчак. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении военными силы против демонстрантов.

День 9 апреля 1989 года стал переломным для Грузии. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения Звиад Гамсахурдиа – будущий президент Грузии, объявил о восстановлении независимости Грузии на основании Акта об объявлении Независимости первой Республики Грузии 26 мая 1918 года.

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Решение было принято на основании проведенного 31 марта 1991 года всенародного референдума, в ходе которого подавляющее большинство населения Грузии высказалось за объявление независимости и выход Грузии из состава СССР.

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