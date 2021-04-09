14:23 09 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0646
  • 100 RUB4.4399
  • USD3.4260
Поиск
Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Президент Грузии выступает с ежегодным обращением в парламенте

photo: President of Georgia
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламент Грузии (289)
5202
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210409/251415545/Prezident-Gruzii-vystupaet-s-ezhegodnym-obrascheniem-v-parlamente.html

Это третье ежегодное выступление в парламенте Саломе Зурабишвили в ранге президента Грузии. На этот раз оно проходит в измененном регламенте

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. В парламенте Грузии десятого созыва началось ежегодное выступление президента Саломе Зурабишвили.

День национального единения отмечают в Грузии>>

Для Зурабишвили это третье по счету выступлением перед депутатами в ранге президента.

"Сегодня мы собрались в парламенте Грузии, где 30 лет назад был подписан Акт о восстановлении независимости Грузии. Я выбрала этот день символически для ежегодного выступления, поскольку эта дата связана с важнейшими событиями нашей новейшей истории. 9 апреля чаще всего отождествляют с трагедией и трауром 1989 года. Однако 9 апреля 1991 года Грузия осилила эту трагедию и превратила этот день в символ победы", – заявила Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года
© Sputnik / STRINGER
Президент Грузии выступит с ежегодным обращением в парламенте 9 апреля

После речи президента, согласно регламенту, по десять минут для выступления даются председателям тех фракций, которые не входят в большинство или меньшинство, по 15 минут – лидерам меньшинства и большинства. После завершения дебатов президент Грузии имеет право выступить с заключительной речью.

Однако на этот раз все будет иначе. Ответного выступления депутатов после ежегодного отчета президента не будет, поскольку на данный момент в законодательном органе только одна фракция – "Грузинская мечта", у председателя которой Мамуки Мдинарадзе подтвердился коронавирус.

Также из-за пандемии на заседании не присутствуют представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса.

На ежегодном выступлении президента присутствуют представители кабинета министров. Однако лично премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в зале нет – у него также установлено заражение коронавирусом и он находится в изоляции.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Парламент Грузии (289)
Теги:
Парламент Грузии, Президент Грузии, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пурпурный мост (мост Ангела), соединяющий острова Банвол и Паркджи, в провинции Южная Чолла в Южной Корее
Невероятные красоты: "Фиолетовые" острова в Южной Корее - фото
Дерзкий угон: SUP-серферы открыли сезон заплывом на льдине
"Угон" льдины в Самаре: SUP-серферы открыли сезон - видео
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться