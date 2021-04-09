Президент Грузии выступает с ежегодным обращением в парламенте

Это третье ежегодное выступление в парламенте Саломе Зурабишвили в ранге президента Грузии. На этот раз оно проходит в измененном регламенте

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. В парламенте Грузии десятого созыва началось ежегодное выступление президента Саломе Зурабишвили.

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Для Зурабишвили это третье по счету выступлением перед депутатами в ранге президента.

"Сегодня мы собрались в парламенте Грузии, где 30 лет назад был подписан Акт о восстановлении независимости Грузии. Я выбрала этот день символически для ежегодного выступления, поскольку эта дата связана с важнейшими событиями нашей новейшей истории. 9 апреля чаще всего отождествляют с трагедией и трауром 1989 года. Однако 9 апреля 1991 года Грузия осилила эту трагедию и превратила этот день в символ победы", – заявила Зурабишвили.

После речи президента, согласно регламенту, по десять минут для выступления даются председателям тех фракций, которые не входят в большинство или меньшинство, по 15 минут – лидерам меньшинства и большинства. После завершения дебатов президент Грузии имеет право выступить с заключительной речью.

Однако на этот раз все будет иначе. Ответного выступления депутатов после ежегодного отчета президента не будет, поскольку на данный момент в законодательном органе только одна фракция – "Грузинская мечта", у председателя которой Мамуки Мдинарадзе подтвердился коронавирус.

Также из-за пандемии на заседании не присутствуют представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса.

На ежегодном выступлении президента присутствуют представители кабинета министров. Однако лично премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в зале нет – у него также установлено заражение коронавирусом и он находится в изоляции.

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