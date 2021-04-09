Снова о Познере – президент Грузии включила скандал с ведущим в отчет перед парламентом

Страсти вокруг скандала с приездом российского телеведущего уже утихли, но президент вновь вспомнила о нем

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Скандальная история с приездом российского журналиста Владимира Познера в Грузию попала в ежегодный доклад президента Грузии Саломе Зурабишвили перед парламентом.

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Приезд Познера в Тбилиси обернулся скандалом. Ведущего, который 1 апреля праздновал свой день рождения в фешенебельном ресторане вместе с 50 приезжими гостями, встретили акцией протеста. Демонстранты считали неприемлемыми высказывания ведущего по Абхазии, а также возмущались нарушением ковид-регуляций его компанией – в стране запрещены собрания более 10 человек, а также нельзя выходить из дома после 21:00.

"Первый шаг на пути к единству – распространение действующих правил на всех одинаково. Везде – на футбольном стадионе, на празднике Новруза или на богослужении в церкви, на пире Познера или на отложенных на долгое время свадьбах и днях рождения наших граждан, на акциях протеста или других общественных собраний", – отметила Зурабишвили.

Она подчеркнула, что все гости и жители страны должны тщательно соблюдать ковид-огарничения, чтобы страна могла справиться с пандемией коронавируса.

Ужин по случаю дня рождения Познера в Тбилиси был сорван, а сам ведущий вынужден был уехать из страны раньше запланированного. Каждого из иностранных гостей оштрафовали за нарушение ковид-регуляций на 2 000 лари (около 600 долларов).

Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили осудил форму протеста против приезда Познера – активисты бросали яйца в здание гостиницы и автобус, где находился телеведущий. Премьер назвал эти действия деструктивными.

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