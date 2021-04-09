О чем говорила Зурабишвили в парламенте? Главные послания президента Грузии

В ежегодном обращении к парламенту президент особые акценты сделала на борьбе с пандемией и роли гражданского общества в ней, возрождении экономики и разрешении политического кризиса в стране

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Пандемия, экономика, политический кризис – это основные темы ежегодного выступления президента Грузии Саломе Зурабишвили перед депутатами парламента десятого созыва.

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Дата третьего по счету отчета главы грузинского государства в законодательно органе страны была выбрано не случайно. А символически приурочена к 9 апреля, когда в стране отмечается День восстановления независимости и День национального единства.

"Сегодня мы собрались в парламенте, где 30 лет назад был подписан Акт о восстановлении независимости Грузии. Я выбрала этот день символически для ежегодного выступления, поскольку эта дата связана с важнейшими событиями нашей новейшей истории. 9 апреля чаще всего отождествляют с трагедией и трауром 1989 года. Однако 9 апреля 1991 года Грузия осилила эту трагедию и превратила этот день в символ победы", – заявила Зурабишвили в начале своей речи.

В этом году пандемия внесла коррективы в формат выступления президента. Не были приглашены представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса. Отсутствовал и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который заразился коронавирусом. Не было и ответного выступления депутатов после ежегодного отчета президента, поскольку у председателя единственной на данный момент фракции "Грузинская мечта" в парламенте Мамуки Мдинарадзе подтвердился коронавирус.

Пандемия

Здравоохранение Грузии как и всего мира стоит перед беспрецедентным вызовом, и этим вызовом является пандемия, заявила Зурабишвили.

"Мы все прекрасно знаем, что вся кампания вакцинации сопровождается редкими случаями (побочные явления), однако без вакцинации угроза заболевания намного больше. В этой ситуации нам следуем руководствоваться разумом, а не эмоциями", – заявила Зурабишвили.

Президент уверена, что первый шаг, предпринятый к единству, – одинаковое распространение действующих правил на всех.

"Везде – на футбольном стадионе, на празднике Новруза или в церкви, на богослужении или на пиршестве Познера, или на отложенных на долгое время свадьбах наших граждан, на днях рождения, на акциях протеста или на других общественных собраниях, правила для всех одинаковые. Только ответственности правительства недостаточно. Судьба нашего общества зависит от понимания каждого гражданина, от ношения масок, своевременной вакцинации", – отметила Зурабишвили.

Без единого подхода и чувства солидарности мы не сможем защитить ни здоровье нашего общества, ни открыть и спасти экономику, отметила президент.

Экономика

По словам Зурабишвили, экономика страны и преодоление кризиса является огромным вызовом, и сейчас, как никогда, необходима солидарности в этом вопросе.

Как отметила президент, в обществе неоднозначное отношение к направлениям развития экономики. В качестве примера Зурабишвили привела проект строительства Намахвани ГЭС в Западной Грузии.

Строительство ГЭС еще не началось, а уже вызвало бурный протест местного населения в Имерети. Противники ГЭС постоянно проводят акции протеста с требованием прекратить строительство, поскольку видят в ней серьезную угрозу экологии. В правительстве же считают, что такие электростанции жизненно необходимы для энергобезопасности Грузии.

"У обеих сторон есть сильные аргументы. Считаю, что необходимо учесть и согласовать мнения. Для этого необходима коммуникация, больше публичности, больше анализа всех аргументов и всех возможных угроз", – отметила она.

В связи с этим президент выступила с инициативой создать специальную государственную комиссию и поручить ей изучить вопрос.

"Желательно создать государственную комиссию, где экономисты, энергетики, экологи, местные жители и иностранные эксперты вместе рассмотрят не только судьбу этой конкретной ГЭС, но и будущие планы и перспективу в направление энергетики", – отметила она.

Зурабишвили также предложила использовать платформу президентского дворца в этих целях.

Политический кризис

Глава грузинского государства во время своего выступления поблагодарила Евросоюз за поддержку в процессе переговоров между правящей партией и оппозицией, и выразила сожаление, что стороны не смогли достичь соглашения.

Очередной раунд переговоров по урегулированию кризиса в Грузии прошел в конце марта и вновь не привел ни к каким результатам. Выводить страну из политического тупика в Тбилиси во второй раз приезжал спецпосланник президента Европейского совета Кристиан Даниэльссон, но его предложения были отклонены. Теперь идет обсуждение следующего раунда, который, предположительно, состоится до конца апреля.

"Обе стороны должны были пойти на уступки, как этого диктовал представитель Евросоюза. К сожалению, ни у одной из сторон не хватило смелости, и я бы сказала, мужества, пойти на компромисс. У правительства не хватило смелости поставить стабильность страны и демократический прогресс, активное союзничество Европы, выше отдельных "деталей", и надеюсь, что это произойдет", – отметила Зурабишвили.

Что касается оппозиции, по мнению президента, ей не хватило смелости освободиться от шантажа и давления извне, уважать своих избирателей и выбрать политический путь возвращением в многопартийный парламент.

"Предложенный текст, который я полностью поддерживаю, давал и сейчас дает возможности прагматического и сбалансированного компромисса. И сегодня на примере 9 апреля, хочу призвать все стороны прийти к безальтернативному для страны решению. Уверена, что вы задумаетесь и поймете: на кону наше будущее, никто не проиграет и никто не выиграет, нулевая игра в Грузии закончилась и остался только один путь – согласия и прогресса!" – отметила президент.

Ни оппозиция, ни правящая партия во время последней встречи не подписали представленный Даниэльссоном компромиссный документ. Соглашение было достигнуто лишь по трем из пяти пунктов: по избирательной и судебной реформе, а также по вопросу распределения власти в парламенте. Прийти к консенсусу не удалось по двум вопросам – это освобождение политзаключенных и проведение в стране досрочных парламентских выборов.

Спустя более пяти месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Еще одно принципиальное требование оппозиции, по которому правящая партия отказывается идти на уступки, – освобождение лиц, которых она называет "политзаключенными": лидера "Единого национального движения" Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа.

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