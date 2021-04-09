Грузинский шоумен выступил "против всех": Уцноби вывел на улицу тысячи сторонников

Участники акции собрались в центре Тбилиси на площади Европы и оттуда направились сначала к Патриархии, чтобы выразить поддержку Патриарху, а затем в сад Дэда эна

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Протестное шествие нескольких тысяч человек против оппозиции и властей Грузии началось сегодня на площади Европы и закончилось в саду Дэда эна в Тбилиси.

© Sputnik / STRINGER Акция протеста, организованная популярным грузинским певцом Уцноби (Гией Гачечиладзе) 9 апреля 2021 года

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Инициатор акции - популярный грузинский шоумен Гия Гачечиладзе, известный под сценическим именем Уцноби (в переводе Незнакомец). Цель акции – показать властям и оппозиции страны отношение простого народа к политическому и экономическому кризису в Грузии.

© Sputnik / STRINGER Шествие сторонников Уцноби с площади Европы к зданию Патриархии Грузии 9 апреля 2021 года

До шествия все, кто поддержал Уцноби, собрались на площади Европы и устроили "молчаливую акцию". На ней не было ни одного политика, не было и выступлений с воззваниями.

К собравшимся с подготовленной сцены обратился лишь Уцноби, который напомнил жителям о главных ценностях и достоинствах Грузии и грузин, а также отметил, какую роль в стране играет Патриарх Илия II.

"Все мы свидетели, каким нападкам подвергается Его Святейшего и все святое, что у нас есть - семья, гость, история, традиции, авторитеты, церковь и все остальное. Все это объединено в Патриархе, поэтому они так упорно с ним борются. Он на коленях и молится за нас и за страну", - сказал Гачечиладзе.

После его выступления все участники акции направились шествием к Патриархии. Скандируя "спасибо", собравшиеся аплодисментами выразили благодарность Илие II. После чего направились к саду Дэда эна.

На специально подготовленной огромной доске участники поставили свои подписи под декларацией о провозглашении "Дня вечности Грузии и грузинского народа".

Как заявили инициаторы установления такой даты, они, как активная часть общества, создают организованную общественную силу, которая будет выполнять функцию гражданского контроля и не позволит стране отклониться от цивилизованного развития. По их словам, крайне деструктивные силы и контролируемые ими средства массовой информации действуют без каких-либо юридических или этических норм и служат очень опасным и вредным задачам захвата власти любой ценой.

"Мы требуем, чтобы правительство выполнило данный народом мандат и обеспечило порядок, верховенство закона, мир и защиту достоинства каждого человека", - говорится в заявлении.

Гия Гачечиладзе уже не первый раз приходит в политику. В свое время он выступал против Михаила Саакашвили и поддерживал своего брата - политика-оппозиционера Левана Гачечиладзе, кандидата в президенты Грузии на выборах 2008 год. Одним из самых известных политических проектов Уцноби была "Камера номер 5" - восемь месяцев он жил в импровизированной тюремной камере-студии, заявляя, что "Грузия - сплошная тюрьма", и из-за "решетки" требовал отставки Саакашвили. "На свидания" к шоумену приходили тогдашние оппозиционеры и в прямом эфире обсуждали ситуацию в стране.

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