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Выступление Саломе Зурабишвили в парламенте

Президент Грузии предлагает ввести мораторий на язык ненависти

photo: Parliament of Georgia / FB
Политика
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Международные наблюдатели называют язык ненависти одной из главных проблем предвыборных кампаний и кризисов в стране

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с инициативой ввести мораторий на язык ненависти и оскорблений.

Зурабишвили за время своего президентского срока не раз выступала с инициативами запретить язык ненависти как в политической жизни, так и в СМИ.

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photo: Ombudsman / FB
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"Я выступаю с инициативой, которая необходима всем, и это не мое, а требование общества, которую я хочу передать политическим партиям, как присутствующим здесь, так и отсутствующим. Думаю, пришло время объявить мораторий на язык ненависти и оскорблений", - сказала Зурабишвили на мероприятии, посвященном годовщине восстановления независимости Грузии.

По ее словам, мораторий поможет изменить атмосферу и настрой в стране.

О языке ненависти от политических партий говорится во всех отчетах международных наблюдателей. Они называют язык ненависти одной из главных проблем предвыборных кампаний и кризисов в стране.

Особенно проблема обострилась на фоне политического кризиса в Грузии, который длится уже шестой месяц.

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Президент Грузии (152)
Теги:
Президент Грузии, Грузия

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