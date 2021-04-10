Министерства обороны Грузии и Литвы подписали план о сотрудничестве

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Министерства обороны Грузии и Литвы подписали план двустороннего сотрудничества, сообщается на сайте грузинского ведомства.

План двустороннего сотрудничества на 2021 год был подписан первым заместителем министра обороны Грузии Лелой Чиковани и заместителем министра обороны Литвы Маргирисом Абукявичюсом в рамках визита министра обороны Грузии в Литовскую Республику.

Документ подписывается ежегодно и охватывает различные направления оборонного сотрудничества двух стран. План на 2021 год определяет мероприятия разного уровня и содержания, которые направлены на усиление возможностей Сил обороны Грузии.

Перед подписанием документа между сторонами была проведена встреча, на которой обсуждались вопросы сотрудничества, определенные документом. Было отмечено, что министерства обороны Грузии и Литвы успешно сотрудничают на протяжении многих лет, и стратегическое партнерство с каждым годом становится все более плодотворным и интенсивным.

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