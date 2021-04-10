Гиги Угулава и Давид Бакрадзе покинули партию "Европейская Грузия"

После выборов из партии должны были уйти все три ее лидера – Гиги Угулава, Давид Бакрадзе и Гига Бокерия – однако Бокерия принял решение остаться в руководстве

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Председатель партии "Европейская Грузия – движение за свободу" Давид Бакрадзе и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава покинули политическую силу, выполнив данное ранее обещание.

Гига Бокерия стал председателем "Европейской Грузии">>

О своем уходе из партии Угулава и Бакрадзе заявили около двух месяцев назад, объяснив это ответственностью за плохой результат партии на выборах.

"Сегодня меня не будет на съезде "Европейской Грузии", чем до конца будет оформлено, что я покинул партию. Несмотря на тотальную фальсификацию выборов 2020 года для партии эти выборы были неуспешными, и в такое время логично, чтобы лидеры партии не баллотировались и дали другим возможность развивать партию. Это предусмотрено и уставом партии", – написал Угулава на своей странице в соцсети Facebook.

Подобное решение принял и председатель партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе.

По его словам, после выборов должны были уйти все три лидера партии – Гиги Угулава, он и Гига Бокерия – однако Бокерия принял решение остаться в руководстве.

"Так как уже не произойдет фундаментального обновления партии, я принял решение покинуть не только пост председателя партии, но и саму партию, хотя до этого я был готов после ухода с поста помогать партии в качестве рядового члена", – написал Бакрадзе на своей странице в соцсети Facebook.

Партия "Европейская Грузия – движение за свободу" основана в 1999 году отцом политика Георгия Церетели – Нугзаром Церетели, однако до 2016 года не проявляла себя, пока в нее не перешли основные лидеры бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

В рейтингах партия занимает третье место после правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Нацдвижения".