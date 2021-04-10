15:39 10 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0646
  • 100 RUB4.4399
  • USD3.4260
Поиск
Баннер с изображением избирательного блока Бакрадзе, Угулава – Европейская Грузия

Гиги Угулава и Давид Бакрадзе покинули партию "Европейская Грузия"

© Sputnik / Levan Avlabreli
Политика
Получить короткую ссылку
32210
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210410/251425136/Gigi-Ugulava-i-David-Bakradze-pokinuli-partiyu-Evropeyskaya-Gruziya.html

После выборов из партии должны были уйти все три ее лидера – Гиги Угулава, Давид Бакрадзе и Гига Бокерия – однако Бокерия принял решение остаться в руководстве

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Председатель партии "Европейская Грузия – движение за свободу" Давид Бакрадзе и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава покинули политическую силу, выполнив данное ранее обещание.

Гига Бокерия стал председателем "Европейской Грузии">>

О своем уходе из партии Угулава и Бакрадзе заявили около двух месяцев назад, объяснив это ответственностью за плохой результат партии на выборах.

Предвыборная символика. Баннер партии Европейская Грузия - Бакрадзе, Угулава, Бокерия
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Европейская Грузия" в новом формате: председатель и генсек покидают партию

"Сегодня меня не будет на съезде "Европейской Грузии", чем до конца будет оформлено, что я покинул партию. Несмотря на тотальную фальсификацию выборов 2020 года для партии эти выборы были неуспешными, и в такое время логично, чтобы лидеры партии не баллотировались и дали другим возможность развивать партию. Это предусмотрено и уставом партии", – написал Угулава на своей странице в соцсети Facebook.

Подобное решение принял и председатель партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе.

По его словам, после выборов должны были уйти все три лидера партии – Гиги Угулава, он и Гига Бокерия – однако Бокерия принял решение остаться в руководстве.

"Так как уже не произойдет фундаментального обновления партии, я принял решение покинуть не только пост председателя партии, но и саму партию, хотя до этого я был готов после ухода с поста помогать партии в качестве рядового члена", – написал Бакрадзе на своей странице в соцсети Facebook.

Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями
photo : European Georgia / FB
"Европейская Грузия – движение за свободу" - справка

Партия "Европейская Грузия – движение за свободу" основана в 1999 году отцом политика Георгия Церетели – Нугзаром Церетели, однако до 2016 года не проявляла себя, пока в нее не перешли основные лидеры бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

В рейтингах партия занимает третье место после правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Нацдвижения".

Теги:
Европейская Грузия, Давид Бакрадзе, Гиги Угулава

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Матч между сборными Грузии и Франции по футзалу 9 апреля 2021 года
Победа сборной Грузии: на пути к ЕВРО-2022 по футзалу - фото
Как бизнес в Латвии выживает в пандемию коронавируса - видео
Коронавирус убивает бизнес: как предприниматели выживают в Латвии - видео
Что и насколько подорожало в Грузии
А что не подорожало? Цены в Грузии - март 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться