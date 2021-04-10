Раскол в "Европейской Грузии": вслед за Бакрадзе и Угулава уходят и другие лидеры

После выборов из партии должны были уйти все три ее лидера – Гиги Угулава, Давид Бакрадзе и Гига Бокерия – однако Бокерия принял решение остаться в руководстве

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Партия "Европейская Грузия" раскалывается – после ухода из партии лидеров Давида Бакрадзе и Гиги Угулава, покинуть политическое объединение решили и другие видные лидеры.

Через несколько месяцев после слабого результата на последних парламентских выборах 31 ноября 2020 года председатель партии Давид Бакрадзе и ее генеральный секретарь Гиги Угулава заявили о своем уходе с руководящих постов в парти, тем самым начав конфликт в триумвирате лидеров "Европейской Грузии" с Гигой Бокерия. Бакрадзе и Угулава считают, что ответственность за результаты партии должно нести все руководство, однако Бокерия решил остаться на руководящем посту.

Теперь Гига Бокерия избран на пост председателя партии, а Угулава и Бакрадзе – в свободном плавании. При этом Бакрадзе решил и вовсе отстраниться от партийной деятельности.

"Я не собираюсь вступать в какую-либо партию, и после ухода из "Европейской Грузии" беру партийную паузу, однако остаюсь в политической и общей оппозиционной борьбе как гражданин", – сказал Бакрадзе.

О своем решение уйти из партии уже заявили Гиви Таргамадзе, Георгий Габашвили и Леван Тархнишвили. Ожидается, что за ними также последуют Ирма Надирашвили и Серго Ратиани. Все они были активными лидерами партии и членами политсовета.

Партия "Европейская Грузия – движение за свободу" основана в 1999 году отцом политика Георгия Церетели - Нугзаром Церетели, однако до 2016 года не проявляла себя, пока в нее не перешли основные лидеры бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

В рейтингах партия занимает третье место после правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Нацдвижения".