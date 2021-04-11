Что рассказал грузинским следователям азербайджанский журналист о похищении

Журналист предоставил следствию всю информацию о лицах, участвующих в спецоперации с азербайджанской стороны

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы рассказал представителям грузинской прессы об опросе в Генпрокуратуре страны в связи с похищением в Тбилиси в 2017 году.

Генеральная прокуратура расследует дело о похищении Мухтарлы из центра Тбилиси в мае 2017 года.

"Основные вопросы со стороны следственных органов касались моего похищения: сколько человек в нем участвовали, сколько мы ехали и так далее. Я предоставил следствию всю информацию о лицах, участвующих в спецоперации с азербайджанской стороны. Что касается участвующих с грузинской стороны, я не могу назвать имена, только ведомства, которые участвовали в моем похищении, – криминальная полиция МВД Грузии и пограничная служба", - сказал Мухтарлы.

При этом он назвал свое дело политическим и отметил, что не надеется на честное расследование.

Мухтарлы исчез из Тбилиси в конце мая. Позже выяснилось, что он находится под арестом в Баку и обвиняется в незаконном пересечении границы, контрабанде и оказании сопротивления сотруднику полиции. В январе 2018 года бакинский суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

Сам Мухтарлы обвиняет в похищении грузинских силовиков. Власти Грузии в 2017 году всячески отрицали свою причастность, однако сразу после похищения были уволены глава пограничной полиции МВД Грузии Дато Николеишвили и директор департамента контрразведки Службы государственной безопасности Отар Купрашвили.

Дело об исчезновении азербайджанского журналиста вызвало широкий резонанс в грузинском обществе и за рубежом. Под давлением международного сообщества Афган Мухтарлы вышел на свободу в марте 2020 года и сразу же улетел в Германию.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

