Торт с изображением главы Минздрава Грузии взорвали у входа в ведомство

Протестующие против ограничений принесли к зданию торт с изображением главы Минздрава Екатерины Тикарадзе и взорвали его при помощи петард

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Несколько участников движения "Общество X" провели акцию-перформанс перед зданием министерства здравоохранения Грузии в Тбилиси.

Активисты, которые не делают комментариев перед журналистами и скрывают свои лица под масками, принесли к зданию торт с изображением главы Минздрава Екатерины Тикарадзе и взорвали его при помощи петард. Таким образом они выразили протест против регуляций, введенных в стране из-за пандемии коронавируса.

Сотрудникам министерства пришлось вызвать полицию.

"Госпожа Екатерина, примите наше подношение и поднимите вопрос об отмене комендантского часа! В противном случае мы вернемся снова", — заявили участники акции.

О новом движении "Общество X" общество узнало сравнительно недавно. Официальная страница движения в Facebook активировалась 25 марта.

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