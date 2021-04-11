18:34 11 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0646
  • 100 RUB4.4399
  • USD3.4260
Поиск
Министерство здравоохранения Грузии

Торт с изображением главы Минздрава Грузии взорвали у входа в ведомство

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
Получить короткую ссылку
20801
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/04/249357597.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210411/251432148/Tort-s-izobrazheniem-glavy-Minzdrava-Gruzii-vzorvali-u-vkhoda-v-vedomstvo.html

Протестующие против ограничений принесли к зданию торт с изображением главы Минздрава Екатерины Тикарадзе и взорвали его при помощи петард

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Несколько участников движения "Общество X" провели акцию-перформанс перед зданием министерства здравоохранения Грузии в Тбилиси.

Активисты, которые не делают комментариев перед журналистами и скрывают свои лица под масками, принесли к зданию торт с изображением главы Минздрава Екатерины Тикарадзе и взорвали его при помощи петард. Таким образом они выразили протест против регуляций, введенных в стране из-за пандемии коронавируса.

Шествие против комендантского часа и ковид-ограничений в центре столицы Грузии 3 апреля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Представители бизнеса устроили акцию в центре Тбилиси

Сотрудникам министерства пришлось вызвать полицию.

"Госпожа Екатерина, примите наше подношение и поднимите вопрос об отмене комендантского часа! В противном случае мы вернемся снова", — заявили участники акции.

О новом движении "Общество X" общество узнало сравнительно недавно. Официальная страница движения в Facebook активировалась 25 марта.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Матч между сборными Грузии и Франции по футзалу 9 апреля 2021 года
Победа сборной Грузии: на пути к ЕВРО-2022 по футзалу - фото
В Баку разбит Сад Памяти: дань уважения павшим бойцам
Дань уважения павшим бойцам ВОВ: в Баку разбили "Сад Памяти" - видео
Что и насколько подорожало в Грузии
А что не подорожало? Цены в Грузии - март 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться