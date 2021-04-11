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Протесты против строительства Намахвани ГЭС - акция в Кутаиси 14 марта 2021 года

Полиция убирает палатки вблизи строительства Намахвани ГЭС

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210411/251432246/Politsii-ubiraet-palatki-vblizi-stroitelstva-Namakhvani-GES.html

Ожидается значительное повышение уровня воды, что может вызвать выход реки из русла и затопление прилегающих территорий, заявляет МВД

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Полиция приступила к демонтажу палаток "Защитников ущелья Риони" в окрестностях села Намахвани, которые протестуют против строительства каскада Намахвани ГЭС.

Протесты против строительства ГЭС уже более пяти месяцев продолжаются в ущелье реки Риони. Демонстранты требуют, чтобы строительство было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией ENKA.

Объясняя свою позицию, протестующие говорят о разрушительном воздействии ГЭС на окружающую среду. "Защитники ущелья Риони" провели уже два многотысячных митинга против проекта в городе Кутаиси и анонсировали возможную крупномасштабную акцию в Тбилиси. Из-за непрекращающихся протестных выступлений власти Грузии объявили о приостановке строительства в ущелье реки Риони основных объектов ГЭС – плотины и водохранилища, на девять месяцев.

Горная река - быстрое течение
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Участника акции против Намахвани ГЭС ищут в реке

МВД Грузии объясняет свое решение убрать палатки данными Национального агентства окружающей среды, согласно которым уровень воды в реке Риони на данном этапе выше сигнального уровня.

"Учитывая текущий прогноз погоды, ожидается значительное повышение уровня воды, что может вызвать выход реки из русла и затопление прилегающих территорий. На основании вышеизложенного, Министерство внутренних дел в целях защиты жизни и здоровья протестующих приняло решение убрать палатки из опасной зоны и перевезти граждан, находящихся на этом месте, в безопасное место", - говорится в заявлении.

МВД Грузии призывает протестующих подчиниться законному требованию полиции.

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