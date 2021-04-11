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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Григорий Карасин

Карасин: об авиасообщении между Россией и Грузией говорить рано

photo: courtesy of Press service of the Federation Council of the Russian Federation
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210411/251434108/Karasin-ob-aviasoobschenii-mezhdu-Rossiey-i-Gruziey-govorit-rano.html

Российский сенатор заявил, что в России рады услышать сбалансированное и осуждающее заявление премьер-министра Грузии в связи с инцидентом с Познером

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Говорить о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией еще рано, а радикалы лишь добавляют неопределенности в этот вопрос, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, сообщает РИА Новости.

В столице Грузии в конце марта прошли выступления против российского журналиста Владимира Познера, который прибыл в Тбилиси отметить день рождения. Участники протеста потребовали, чтобы Познер покинул страну, поскольку не признает ее территориальную целостность. Они окружили здание гостиницы, где остановились Познер и его друзья, и закидали яйцами фасад здания.

Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
Познер: безусловно еще приеду в Грузию

"Об авиасообщении говорить рановато. Радикальные крикуны в Грузии (вспомним недавний случай с Владимиром Познером) лишь добавляют неопределенности в этот вопрос. Это был совершенно безобразный инцидент. И мы рады услышать сбалансированное и осуждающее заявление премьер-министра Грузии на этот счет", - сказал Карасин в интервью газете "Коммерсант".

Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией летом 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протеста с антироссийскими лозунгами.

Решением координационного совета Грузии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с 1 марта граждане России, Армении, Азербайджана, Украины, Беларуси и Казахстана смогут попасть в страну при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Это не касается сухопутных границ, они по-прежнему остаются закрытыми.

 

Темы:
Как сорвали день рождения Познера в Грузии (29)
Теги:
Владимир Познер, Григорий Карасин, авиасообщение, Россия, Грузия

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