Карасин: об авиасообщении между Россией и Грузией говорить рано

Российский сенатор заявил, что в России рады услышать сбалансированное и осуждающее заявление премьер-министра Грузии в связи с инцидентом с Познером

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Говорить о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией еще рано, а радикалы лишь добавляют неопределенности в этот вопрос, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, сообщает РИА Новости.

В столице Грузии в конце марта прошли выступления против российского журналиста Владимира Познера, который прибыл в Тбилиси отметить день рождения. Участники протеста потребовали, чтобы Познер покинул страну, поскольку не признает ее территориальную целостность. Они окружили здание гостиницы, где остановились Познер и его друзья, и закидали яйцами фасад здания.

"Об авиасообщении говорить рановато. Радикальные крикуны в Грузии (вспомним недавний случай с Владимиром Познером) лишь добавляют неопределенности в этот вопрос. Это был совершенно безобразный инцидент. И мы рады услышать сбалансированное и осуждающее заявление премьер-министра Грузии на этот счет", - сказал Карасин в интервью газете "Коммерсант".

Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией летом 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протеста с антироссийскими лозунгами.

Решением координационного совета Грузии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с 1 марта граждане России, Армении, Азербайджана, Украины, Беларуси и Казахстана смогут попасть в страну при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Это не касается сухопутных границ, они по-прежнему остаются закрытыми.