Бывший генпрокурор в правительстве Саакашвили отказывается от грузинского гражданства

Зураб Адеишвили, который в Грузии заочно приговорен к тюремному сроку по нескольким громким делам, решил сжечь все мосты с родиной

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Экс-министр юстиции и генеральный прокурор Грузии Зураб Адеишвили потребовал прекращения грузинского гражданства.

Как сообщают грузинские СМИ, Адеишвили уже подал соответствующее заявление в Минюст Грузии.

Вопрос в ведомстве уже рассматривается и решение о прекращении гражданства Грузии Адеишвили будет принято в мае.

Зураб Адеишвили покинул Грузию после смены власти в 2012 году. Последние годы он занимает государственные должности в правительстве Украины.

На родине Зураб Адеишвили проговорен к тюремному заключению по нескольким громким уголовным делам, в том числе по банкротству банка "Карту". Прокуратуре Грузии пока не удалось добиться его экстрадиции на родину.

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