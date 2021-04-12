Бывший генпрокурор в правительстве Саакашвили отказывается от грузинского гражданства

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Экс-министр юстиции и генеральный прокурор Грузии Зураб Адеишвили потребовал прекращения грузинского гражданства.
Как сообщают грузинские СМИ, Адеишвили уже подал соответствующее заявление в Минюст Грузии.
Вопрос в ведомстве уже рассматривается и решение о прекращении гражданства Грузии Адеишвили будет принято в мае.
Зураб Адеишвили покинул Грузию после смены власти в 2012 году. Последние годы он занимает государственные должности в правительстве Украины.
На родине Зураб Адеишвили проговорен к тюремному заключению по нескольким громким уголовным делам, в том числе по банкротству банка "Карту". Прокуратуре Грузии пока не удалось добиться его экстрадиции на родину.
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