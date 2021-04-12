Политический кризис в Грузии: что думают читатели Sputnik

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия равнодушно относится к вопросу достижения договоренности между властями и оппозицией по решению политического кризиса в стране, об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте информационного агентства.
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На вопрос "Договорятся ли власти и оппозиция в Грузии" больше трети читателей ответили, что им все равно. Чуть меньше людей (34,4%) считают, что переговоры зашли тупик.
Голоса тех, кто ответили, что власти и оппозиция "договорятся, но позже", и тех, кто считают, что "другого выхода нет", распределились поровну – по 11% каждый.
Затруднились ответить на вопрос 8,3% читателей сайта.
Очередной раунд переговоров по урегулированию кризиса в Грузии прошел в конце марта и вновь не привел ни к каким результатам. Выводить страну из политического тупика в Тбилиси во второй раз приезжал спецпосланник президента Европейского совета Кристиан Даниельссон, но и его предложения были отклонены.
Спустя почти шесть месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.
Еще одно принципиальное требование оппозиции, по которому она отказывается идти на уступки, – освобождение лиц, которых она называет "политзаключенными": лидера "Единого национального движения" Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа.
Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется.
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