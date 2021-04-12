"Грузинская мечта" готова подписать соглашение с оппозицией

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готова подписать соглашение с оппозицией и позитивно завершить диалог, заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

В конце марта в Тбилиси во второй раз приезжал спецпосланник президента Европейского совета Кристиан Даниэльссон, который предложил сторонам компромиссный документ. Однако его предложения были отклонены. Прийти к консенсусу не удалось по двум из пяти вопросов – это освобождение политзаключенных и проведение в стране досрочных парламентских выборов.

"У власти была принципиальная готовность по всем вопросам, которые были в рамках диалога… Надеюсь, что оппозиция еще раз пересмотрит свои ответы и свое отношение и в определенной части переоценит их", - заявил Талаквадзе на заседании бюро.

Глава законодательного органа страны отметил, что есть исследования общественного мнения, которые показали, что большая часть населения Грузии не поддерживает бойкот работы парламента со стороны оппозиции.

"В стране есть потребности, которым должна отвечать политическая система. Это восстановление экономики, сокращение бедности, создание рабочих мест, эффективное управление пандемией и процессом вакцинации", - отметил Талаквадзе.

Спустя почти шесть месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов называют необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Еще одно принципиальное требование оппозиции, по которому правящая партия отказывается идти на уступки, – освобождение лиц, которых она называет "политзаключенными": лидера "Единого национального движения" Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа.

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