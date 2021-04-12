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Арчил Талаквадзе. Переговоры Грузинской мечты и объединенной оппозиции

"Грузинская мечта" готова подписать соглашение с оппозицией

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Sputnik Грузия
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Большая часть жителей Грузии не поддерживает бойкот работы парламента со стороны оппозиции, подчеркнул Талаквадзе

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готова подписать соглашение с оппозицией и позитивно завершить диалог, заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

В конце марта в Тбилиси во второй раз приезжал спецпосланник президента Европейского совета Кристиан Даниэльссон, который предложил сторонам компромиссный документ. Однако его предложения были отклонены. Прийти к консенсусу не удалось по двум из пяти вопросов – это освобождение политзаключенных и проведение в стране досрочных парламентских выборов.

"У власти была принципиальная готовность по всем вопросам, которые были в рамках диалога… Надеюсь, что оппозиция еще раз пересмотрит свои ответы и свое отношение и в определенной части переоценит их", - заявил Талаквадзе на заседании бюро.

Глава законодательного органа страны отметил, что есть исследования общественного мнения, которые показали, что большая часть населения Грузии не поддерживает бойкот работы парламента со стороны оппозиции.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"В стране есть потребности, которым должна отвечать политическая система. Это восстановление экономики, сокращение бедности, создание рабочих мест, эффективное управление пандемией и процессом вакцинации", - отметил Талаквадзе.

Спустя почти шесть месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов называют необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Еще одно принципиальное требование оппозиции, по которому правящая партия отказывается идти на уступки, – освобождение лиц, которых она называет "политзаключенными": лидера "Единого национального движения" Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа.

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Теги:
Оппозиция, Грузинская мечта, Грузия

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