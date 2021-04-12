Минэкономики проведет встречи для обсуждения проекта Намахвани ГЭС

К концу мая эксперты представят свои рекомендациями, и компания, осуществляющая проект, будет обязана их учесть

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Минэкономики Грузии планирует провести масштабные встречи по вопросу строительства Намахвани ГЭС при участии неправительственного сектора, ученых и экспертов, заявила журналистам глава ведомства Натия Турнава.

Протесты против проекта Намахвани ГЭС начались полгода назад. Неправительственные организации требуют, чтобы строительство было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией ENKA. Протестующие считают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что приостанавливают строительство проекта на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.

"Мы думаем, что в ближайшие дни проведем масштабные встречи, в которых примут участие представители неправительственного сектора, ученые, эксперты, все, кто заинтересован и думает, что сможет внести положительный вклад в улучшение существующих исследований по проекту Намахванской ГЭС, или сможет просто ознакомиться с исследованиями, которые мы предоставим", - сказала министр устойчивого развития Натия Турнава.

По ее словам, компания турецкая компания ENKA по запросу правительства предоставила государству достаточно обширный перечень и документацию всех исследований, которые проводились ранее.

"К концу мая эксперты вернутся со своими рекомендациями, и компания будет обязана учесть эти рекомендации. Что касается встреч, конечно, мы готовы к встречам. Я вам больше скажу, этот проект - длительный процесс, и в любой момент реализации проекта, на любом этапе мы будем готовы встретиться с населением, а также с неправительственным сектором и другими заинтересованными сторонами", - сказала Турнава.

В данный момент в Намахвани проходят акции протеста против возведения ГЭС. На месте мобилизована полиция. Организатор акции и один из основателей движения "Защитников ущелья Риони" Варлам Голетиани призывает собравшихся сохранять спокойствие и не отвечать агрессией на агрессию.

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