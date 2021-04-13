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Государственный флаг Литвы

Глава МИД Литвы приедет в Грузию в апреле

© photo: Sputnik / Мариус Баранаускас
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (590)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210413/251451075/Glava-MID-Litvy-priedet-v-Gruziyu-v-aprele.html

Главный дипломат Литвы посетит Грузию в рамках регионального турне по кавказским странам

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в конце месяца посетит Тбилиси, сообщил посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра в своем микроблоге Twitter.

Первый замминистра обороны Грузии Лела Чиковани и замминистра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс
photo: Ministry of Defence of Georgia / FB
Министерства обороны Грузии и Литвы подписали план о сотрудничестве

В ходе визита стороны обсудят вопросы углубления двухстороннего сотрудничества, евроатлантическое будущее Грузии, а также политический диалог в Грузии при посредничестве ЕС.

Несколько дней назад один из грузинских оппозиционный каналов сообщил о приезде в Грузию в конце месяца глав МИД шести европейских стран: Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции и Франции. Однако в МИД Грузии эту информацию не подтвердили.

По данным внешнеполитического ведомства Грузии, ведется работа лишь над визитом министра иностранных дел Литвы, который давно планировался в рамках регионального турне – Ландсбергис посетит не только Грузию, но и Армению, и Азербайджан.

Грузия и Литва установили дипломатические отношения 16 сентября 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования, сельского хозяйства и здравоохранения.

Литва начала называть Грузию по-новому >>

В мае 2018 года в грузинский язык официально ввели новое название Литвы – Лиетува (Lietuva). Решение называть Литву по-новому представляет собой ответный жест со стороны департамента государственного языка Грузии на то, что с 3 мая этого года в литовский язык внедрено аутентичное название Грузии – Сакартвело (Sakartvelo). Таким образом, Литва стала первой страной, которая стала использовать название "Сакартвело" в отношении Грузии.

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Темы:
Внешняя политика Грузии (590)
Теги:
Литва, Грузия

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