Снова за решетку: лидера "Нацдвижения" оставили в заключении и запретили появляться в суде

Надежды соратников политика на то, что суд изменит Нике Мелия меру пресечения и выпустит его на свободу, не оправдались

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Лидер главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия остается в заключении.

В Тбилгорсуде начался процесс по делу Ники Мелия>>

Судья Тбилисского государственного суда Нино Чахнашвили оставила неизменной меру пресечения Мелия и запретила ему присутствовать на следующем заседании.

Тбилгорсуд начал рассмотрение по существу дела Мелия по обвинению его в организации группового насилия в ночь на 21 июня 2019 года, когда протестующие попытались взять штурмом парламент. Заседание Тбилисского городского суда проходило на фоне акции протеста сторонников оппозиционера.

После того как судья огласила свое решение, часть присутствующих в зале суда стала громко выражать свое недовольство.

Сам Мелия также негативно отреагировал на решение суда и оскорбил судью, за что был наказан - ему запрещено появляться в зале заседаний.

Между тем его адвокаты не были удивлены решением суда.

"Это решение читалось с первых минут процесса. Очень жаль, что суд не проявил элементарной принципиальности и не встал на защиту требований закона. Мы продолжим борьбу всеми методами, допущенными правом как внутри страны, так и в Европе", - сказал адвокат политика Георгий Кондахашвили.

При этом он отметил, что заседание суда развеяло миф о том, что Мелия может выйти на свободу, заплатив залог.

"Почти два месяца прокуратура и власти уверяли, что якобы Ника Мелия может выйти на свободу, как только заплатит залог, а сегодня они сделали тайные помыслы явным и потребовали для него заключения. У суда было задание оставить Мелия в политическом заключении, чтобы впоследствии его заключение стало предметом политического торга", - сказал Кондахашвили.

Мелия был арестован 23 февраля этого года, после того, как отказался повторно выплачивать залог. По запросу прокуратуры с него была снята депутатская неприкосновенность. На сегодняшний день Мелия остается депутатом парламента Грузии.

Заключение Мелия является одним из главных предметов споров оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Оппозиция объявила его политзаключенным. После серьезной критики со стороны Запада прокуратура Грузии выразила готовность ходатайствовать о смене меры пресечения, если Мелия согласится выплатить залог в размере 40 тысяч лари.

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