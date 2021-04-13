Противники Намахвани ГЭС перекрыли дорогу к офису строительной компании

Если нарушаются конституционные права протестующих, то и сотрудники компании на машинах не смогут попасть в Намахвани, заявляет организатор акции

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Противники строительства Намахванской ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии перекрыли дорогу, ведущую к одному из офисов компании-инвестора ENKA.

Протесты против проекта строительства каскада Намахвани ГЭС начались полгода назад. Демонстранты требуют, чтобы строительство было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией ENKA. Протестующие считают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что приостанавливают строительство проекта на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.

"Конечно, нам трудно стоять на одном месте в таких условиях и требовать своего конституционного права, в то время как власти так бессовестно нас игнорируют. Поэтому сегодня мы переместились к офису компании, к одной из баз, где мы перекроем дорогу, где мы осуществим полную блокаду ущелья, чтобы никто не мог передвигаться", - сказал один из организаторов протестной акции Варлам Голетиани.

По его словам, если нарушаются конституционные права протестующих, то и сотрудники компании на машинах не смогут попасть в Намахвани.

Сегодня же к протестующим вышел представитель местных правоохранительных органов, по словам которого перекрытие дороги носит лишь временный характер, пока не улучшатся метеоусловия и не будет найден пропавший в реке Риони 10 апреля активист.

По мнению полиции, активисты представляют собой угрозу для сотрудников фирмы ENKA.

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