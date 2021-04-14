Полиция задержала несколько участников акции против Намахвани ГЭС

Протестующие неоднократно заявляли, что целью их митинга было создание умышленного препятствия движению автомобилей компании ENKA, заявляет МВД

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали шесть человек во время акции протеста против строительства Намахвани ГЭС в селе Гумати, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Противники строительства Намахванской ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии во вторник перекрыли дорогу, ведущую к одному из офисов компании-инвестора ENKA.

По информации МВД участникам собрания или демонстрации запрещается умышленное создание препятствий для движения транспортных средств. Протестующие неоднократно заявляли, что целью их митинга было создание умышленного препятствия движению автомобилей компании ENKA, ведущей строительство объекта.

Несмотря на многочисленные предупреждения полиции, протестующие не расчистили проезжую часть, не подчинились законным требованиям полиции, после чего полиция применила соразмерные меры принуждения.

"МВД как орган, отвечающий за поддержание правопорядка, призывает граждан соблюдать закон во время собрания и подчиняться законным требованиям полиции", - говорится в заявлении.

По информации Первого канала, после столкновения с полицией у офиса ENKA, протестующие перебрались на место у селе Гумати, где уже несколько дней проводят митинги.

В селе по-прежнему остаются правоохранители, которые перекрыли дорогу в село Намахвани металлическими ограждениями.

Протесты против проекта строительства каскада Намахвани ГЭС начались полгода назад. Демонстранты требуют, чтобы строительство было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией ENKA. Протестующие считают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что приостанавливают строительство проекта на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.

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