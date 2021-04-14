22:36 14 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0709
  • 100 RUB4.4397
  • USD3.4235
Поиск
Георгий Гахария

Первый раскол в "Грузинской мечте": Гахария перешел в атаку?

photo: Government of Georgia / FB
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (372)
33711
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/08/250562314.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210414/251465016/Pervyy-raskol-v-Gruzinskoy-mechte-Gakhariya-pereshel-v-ataku.html

Хоть сам Георгий Гахария пока продолжает хранить молчание и не раскрывает своих секретов, обсуждать его и его возможные планы не перестают

Экс-премьер Грузии Георгий Гахария еще не создал партию, а правящая сила "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже лишилась ряда депутатов, решивших его поддержать. Теперь в парламенте осталось 84 депутата, и всего девять человек отделяют правящую партию от потери парламентского большинства.

Георгий Гахария
photo : Gakharia / FB
Новая сила: шестеро депутатов "Грузинской мечты" ушли в команду Гахария

"Грузинскую мечту" во вторник неожиданно для всех покинули шесть депутатов: среди них бывший бизнес-омбудсмен, бывшие работники администрации правительства и экс-главы трех крупных регионов – Самегрело – Земо Сванети, Мцхета – Мтианети и Шида Картли.

Все они были ставленниками бывшего главы правительства Грузии Георгия Гахария и теперь открыто заявили, что станут частью его команды.

"Мы являемся членами команды Гахария, его единомышленниками, и нас объединяют единые ценности. С сегодняшнего дня по совместному решению с Георгием Гахария мы переходим на новый этап строительства нашей партии", – сказал один из ушедших депутатов, экс-советник Гахария Георгий Ходжеванишвили.

Позже в одном из телеинтервью Ходжеванишвили заявил, что в планах Гахария и его партии участие в выборах.

"С учетом того, что создается новая партия, она готова принять участие в любых выборах, которые пройдут в ближайшее время", - сказал Ходжеванишвили.

Он отметил также, что в ближайшее время состоится презентация партии, где будет представлен ее актив, и после этого политическая сила будет готовиться к выборам в органы местного управления осенью этого года.

Политолог, лектор Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили Арчил Сихарулидзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Сихарулидзе: "Грузинская мечта" больше не будет терять кадры

Другой член партии Гахария Георгий Лилуашвили озвучил планы будущей политической силы по сотрудничеству.

"Создание политической партии предполагает участие в будущих выборах, и мы готовимся к этому. У нас нет ничего общего с радикалами, а в отношении остальных мы определимся позднее", – сказал Лилуашвили.

Реакция "Грузинской мечты"

В правящей партии не смогли скрыть своего разочарования решением Гахария создать свою партию, забрав депутатов парламента.

"Сегодня еще раз подтвердилось, что Георгий Гахария руководствуется личными интересами", - сказал председатель парламент Арчил Талаквадзе.

А вот один из активных членов "Грузинской мечты" Дито Самхарадзе решил напомнить, кто сделал Гахария политиком.

Арчил Талаквадзе. Переговоры Грузинской мечты и объединенной оппозиции
© Sputnik / STRINGER
"Слишком много вопросов"- глава парламента Грузии о переходе депутатов в команду Гахария

"Некоторые забыли, что у Гахария, которого ругали после 20 июня, был рейтинг 0%, и забыли, как поддержала его партия, защитила, отмыла, приодела и причесала", – сказал Самхарадзе.

А депутат "Грузинской мечты" Рати Ионатамишвили отметил, что партии Гахария вообще не место в парламенте.

"Хоть закон и не предусматривает отказа от мандатов после ухода из партии, это было бы правильно морально. Это вредная практика, когда люди пользуются партийными ресурсами, выигрывают выборы, а после становятся оппонентами и используют мандат, который не дали им избиратели", – сказал Ионатамишвили.

А вот депутат "Грузинской мечты" Кахи Кахишвили отметил, что после ухода из партии ее основателя Бидзины Иванишвили раскол был неизбежен.

"Когда Бидзина Иванишвили принял решение уйти из партии, в ней остались его сторонники, которые были в "Грузинской мечте" из-за него. И если бы Иванишвили остался председателем партии, Гахария никуда не ушел бы", - сказал Кахишвили.

При этом он отметил, что происходящее – лишь начало раскола.

Политолог Вахтанг Дзабирадзе
photo: 59 second / FB
Аналитик: важно не кто покинет "Грузинскую мечту", а что они будут делать после ухода

Лидеры партии, в свою очередь, уверяют, что раскола не будет.

"У "Грузинской мечты" будет большинство для принятия всех важных решений, которые необходимы стране и обществу. Исходя из этого, исключены угрозы, что у "Грузинской мечты" не будет большинства и рычагов управления страной", – сказал один из лидеров партии Анри Оханашвили.

Фактор Гахария

На сегодняшний день Гахария – один из самых популярных грузинских политиков и ушедших в отставку премьер-министров. Любой его пост и фотография в социальных сетях набирают тысячи лайков, что является рекордом для грузинской политики.

В последнем исследовании общественного мнения, проведенном Международным республиканским институтом США (IRI) в феврале 2021 года, Гахария занял второе место в рейтинге самых популярных персон после Патриарха всея Грузии Илии II.

Политолог Арчил Сихарулидзе считает, что Гахария станет конкурентом не правящей партии, а тем, кто именует себя третьими силами.

Георгий Гахария
photo: Government of Georgia / FB
Гахария станет проблемой? В "Грузинской мечте" оценили высокий рейтинг экс-премьера

"Надо подождать развития событий. У Гахария есть популярность, но вряд ли он заберет значительные голоса у "Грузинской мечты". У "Грузинской мечты" есть верная когорта избирателей – около 35%. Скорее всего, "Грузинская мечта" сохранит свои голоса, "Единое национальное движение" никуда не уйдет, но Гахария может нанести серьезный удар партиям, позиционирующим себя как третью силу", – сказал Сихарулидзе в интервью Sputnik Грузия.

Эксперт отметил, что пока непонятно, что конкретно предложит Гахария, и сейчас ему придется определиться по конкретных вопросам, в том числе по вопросу лидера "Национального движения".

"В этом вопросе может быть только две позиции: за то, чтобы Мелия был в тюрьме, и чтобы он был на свободе, и Гахария не сможет занять третью альтернативную позицию", - сказал Сихарулидзе.

Что касается реакции оппозиции, в ее определенной части Гахария получил определение как проект Иванишвили.

"Я не сторонник теории заговоров, но, безусловно, есть основания у версии, что это все является планом "Б" по созданию команды вокруг Иванишвили", – сказал лидер "Европейской Грузии" Гига Бокерия.

Между тем, сам Георгий Гахария пока продолжает хранить молчание и не раскрывает своих секретов.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (372)
Теги:
Политика, Грузинская мечта, Георгий Гахария

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Протестующие в Миннесоте после убийства Данте Райта
Новая волна протестов из-за гибели Даунта Райта в США - фото
Протесты против Намахвани ГЭС: в центре Кутаиси опять митингуют жители Грузии
Протесты против Намахвани ГЭС: новый крупный митинг в центре Кутаиси - видео
Грузинский язык: история и интересные факты
Грузинский язык: история и интересные факты
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться