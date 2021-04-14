Первый раскол в "Грузинской мечте": Гахария перешел в атаку?

Хоть сам Георгий Гахария пока продолжает хранить молчание и не раскрывает своих секретов, обсуждать его и его возможные планы не перестают

Экс-премьер Грузии Георгий Гахария еще не создал партию, а правящая сила "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже лишилась ряда депутатов, решивших его поддержать. Теперь в парламенте осталось 84 депутата, и всего девять человек отделяют правящую партию от потери парламентского большинства.

"Грузинскую мечту" во вторник неожиданно для всех покинули шесть депутатов: среди них бывший бизнес-омбудсмен, бывшие работники администрации правительства и экс-главы трех крупных регионов – Самегрело – Земо Сванети, Мцхета – Мтианети и Шида Картли.

Все они были ставленниками бывшего главы правительства Грузии Георгия Гахария и теперь открыто заявили, что станут частью его команды.

"Мы являемся членами команды Гахария, его единомышленниками, и нас объединяют единые ценности. С сегодняшнего дня по совместному решению с Георгием Гахария мы переходим на новый этап строительства нашей партии", – сказал один из ушедших депутатов, экс-советник Гахария Георгий Ходжеванишвили.

Позже в одном из телеинтервью Ходжеванишвили заявил, что в планах Гахария и его партии участие в выборах.

"С учетом того, что создается новая партия, она готова принять участие в любых выборах, которые пройдут в ближайшее время", - сказал Ходжеванишвили.

Он отметил также, что в ближайшее время состоится презентация партии, где будет представлен ее актив, и после этого политическая сила будет готовиться к выборам в органы местного управления осенью этого года.

Другой член партии Гахария Георгий Лилуашвили озвучил планы будущей политической силы по сотрудничеству.

"Создание политической партии предполагает участие в будущих выборах, и мы готовимся к этому. У нас нет ничего общего с радикалами, а в отношении остальных мы определимся позднее", – сказал Лилуашвили.

Реакция "Грузинской мечты"

В правящей партии не смогли скрыть своего разочарования решением Гахария создать свою партию, забрав депутатов парламента.

"Сегодня еще раз подтвердилось, что Георгий Гахария руководствуется личными интересами", - сказал председатель парламент Арчил Талаквадзе.

А вот один из активных членов "Грузинской мечты" Дито Самхарадзе решил напомнить, кто сделал Гахария политиком.

"Некоторые забыли, что у Гахария, которого ругали после 20 июня, был рейтинг 0%, и забыли, как поддержала его партия, защитила, отмыла, приодела и причесала", – сказал Самхарадзе.

А депутат "Грузинской мечты" Рати Ионатамишвили отметил, что партии Гахария вообще не место в парламенте.

"Хоть закон и не предусматривает отказа от мандатов после ухода из партии, это было бы правильно морально. Это вредная практика, когда люди пользуются партийными ресурсами, выигрывают выборы, а после становятся оппонентами и используют мандат, который не дали им избиратели", – сказал Ионатамишвили.

А вот депутат "Грузинской мечты" Кахи Кахишвили отметил, что после ухода из партии ее основателя Бидзины Иванишвили раскол был неизбежен.

"Когда Бидзина Иванишвили принял решение уйти из партии, в ней остались его сторонники, которые были в "Грузинской мечте" из-за него. И если бы Иванишвили остался председателем партии, Гахария никуда не ушел бы", - сказал Кахишвили.

При этом он отметил, что происходящее – лишь начало раскола.

Лидеры партии, в свою очередь, уверяют, что раскола не будет.

"У "Грузинской мечты" будет большинство для принятия всех важных решений, которые необходимы стране и обществу. Исходя из этого, исключены угрозы, что у "Грузинской мечты" не будет большинства и рычагов управления страной", – сказал один из лидеров партии Анри Оханашвили.

Фактор Гахария

На сегодняшний день Гахария – один из самых популярных грузинских политиков и ушедших в отставку премьер-министров. Любой его пост и фотография в социальных сетях набирают тысячи лайков, что является рекордом для грузинской политики.

В последнем исследовании общественного мнения, проведенном Международным республиканским институтом США (IRI) в феврале 2021 года, Гахария занял второе место в рейтинге самых популярных персон после Патриарха всея Грузии Илии II.

Политолог Арчил Сихарулидзе считает, что Гахария станет конкурентом не правящей партии, а тем, кто именует себя третьими силами.

"Надо подождать развития событий. У Гахария есть популярность, но вряд ли он заберет значительные голоса у "Грузинской мечты". У "Грузинской мечты" есть верная когорта избирателей – около 35%. Скорее всего, "Грузинская мечта" сохранит свои голоса, "Единое национальное движение" никуда не уйдет, но Гахария может нанести серьезный удар партиям, позиционирующим себя как третью силу", – сказал Сихарулидзе в интервью Sputnik Грузия.

Эксперт отметил, что пока непонятно, что конкретно предложит Гахария, и сейчас ему придется определиться по конкретных вопросам, в том числе по вопросу лидера "Национального движения".

"В этом вопросе может быть только две позиции: за то, чтобы Мелия был в тюрьме, и чтобы он был на свободе, и Гахария не сможет занять третью альтернативную позицию", - сказал Сихарулидзе.

Что касается реакции оппозиции, в ее определенной части Гахария получил определение как проект Иванишвили.

"Я не сторонник теории заговоров, но, безусловно, есть основания у версии, что это все является планом "Б" по созданию команды вокруг Иванишвили", – сказал лидер "Европейской Грузии" Гига Бокерия.

Между тем, сам Георгий Гахария пока продолжает хранить молчание и не раскрывает своих секретов.