Конституционный суд Грузии рассмотрит вопрос отказа парламента лишать оппозицию мандатов

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иск трех депутатов оппозиции Тамар Кордзая, Элене Хоштария и Зураба Джапаридзе, которые опротестовывают отказ правящей партии "Грузинская мечта" лишать их мандатов, говорится в решении суда.

Депутаты требуют признать неконституционным постановление парламента Грузии об отказе лишать их мандатов депутатов по их желанию.

По их мнению, в тексте Конституции точно определены причины лишения мандата депутатов и любой другой акт противоречит ей. В частности, по их утверждению, в Конституции прописано, что депутат по субъективным или объективным причинам имеет право покинуть парламент, чтобы не мешать функционированию законодательного органа.

Правящая партия "Грузинская мечта", у которой есть большинство в парламенте Грузии, 2 февраля приняла решение не удовлетворять заявки оппозиционных депутатов об отказе от депутатских мандатов.

Как заявил тогда лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе этим правящая партия дает шанс оппозиционным депутатам "одуматься" и начать выполнять наказ избирателей.

Оппозиция отказалась от мандатов в знак протеста против фальсификации выборов. На сегодняшний день в парламенте представлены лишь 6 оппозиционных депутатов – двое от партии "Граждане" и четверо от партии "Европейские социалисты", появившейся после раскола партии "Альянс патриотов" и отказа членов альянса от депутатских мест.