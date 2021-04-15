09:35 15 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1177
  • 100 RUB4.5431
  • USD3.4432
Поиск
Конституционный суд Грузии

Конституционный суд Грузии рассмотрит вопрос отказа парламента лишать оппозицию мандатов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
2310
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/1e/250491332.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210415/251465414/Konstitutsionnyy-sud-Gruzii-rassmotrit-vopros-otkaza-parlamenta-lishat-oppozitsiyu-mandatov.html

Депутаты требуют признать неконституционным постановление парламента Грузии об отказе лишать их мандатов депутатов

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иск трех депутатов оппозиции Тамар Кордзая, Элене Хоштария и Зураба Джапаридзе, которые опротестовывают отказ правящей партии "Грузинская мечта" лишать их мандатов, говорится в решении суда.

Депутаты парламента Грузии от правящей партии Грузинская мечта
© Sputnik / STRINGER
"Грузинская мечта" не лишит оппозиционеров депутатских мандатов

Депутаты требуют признать неконституционным постановление парламента Грузии об отказе лишать их мандатов депутатов по их желанию.

По их мнению, в тексте Конституции точно определены причины лишения мандата депутатов и любой другой акт противоречит ей. В частности, по их утверждению, в Конституции прописано, что депутат по субъективным или объективным причинам имеет право покинуть парламент, чтобы не мешать функционированию законодательного органа.

Правящая партия "Грузинская мечта", у которой есть большинство в парламенте Грузии, 2 февраля приняла решение не удовлетворять заявки оппозиционных депутатов об отказе от депутатских мандатов.

Как заявил тогда лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе этим правящая партия дает шанс оппозиционным депутатам "одуматься" и начать выполнять наказ избирателей.

Оппозиция отказалась от мандатов в знак протеста против фальсификации выборов. На сегодняшний день в парламенте представлены лишь 6 оппозиционных депутатов – двое от партии "Граждане" и четверо от партии "Европейские социалисты", появившейся после раскола партии "Альянс патриотов" и отказа членов альянса от депутатских мест.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Протестующие в Миннесоте после убийства Данте Райта
Новая волна протестов из-за гибели Даунта Райта в США - фото
Протесты против Намахвани ГЭС: в центре Кутаиси опять митингуют жители Грузии
Протесты против Намахвани ГЭС: новый крупный митинг в центре Кутаиси - видео
Грузинский язык: история и интересные факты
Грузинский язык: история и интересные факты
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться