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Грузинские военнослужащие

Грузия выводит своих миротворцев из Афганистана

photo: Irakli Garibashvili / FB
Политика
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Темы:
Оборона Грузии (188)
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Sputnik Грузия
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Вывод войск, участвующих в миссии НАТО "Решительная поддержка", из Афганистана начинается с 1 мая по графику, скоординированному с партнерами

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Грузия выводит свой миротворческий контингент, участвующий в миссии НАТО "Решительная поддержка" из Афганистана.

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Как говорится в заявлении министерства обороны Грузии, в связи с этим грузинская сторона ведет консультации как в НАТО, так и в двустороннем порядке со свои основным стратегическим партнером – США. Вывод грузинских подразделений из Афганистана будет производиться в координации с ними.

"Грузия участвует в миротворческой миссии в Афганистане с 2004 года и среди стран - не членов альянса и по количеству включенных в миссию военнослужащих на душу населения является крупнейшим контрибутором. Это факт четко указывает, какое значение Грузия вместе с членами НАТО и странами-партнерами придает участию в упрочении глобальной безопасности. Все эти годы защите мира и стабильности служили тысячи военнослужащие Сил обороны, 32 из которых погибли и не один был ранен", – говорится в заявлении оборонного ведомства.

Грузинские военнослужащие - миротворцы, архивное фото
© AFP / VANO SHLAMOV
Ротация грузинских миротворцев в Афганистане завершена

Здесь же отмечается, что начиная с 1999 года, грузинские миротворцы в миссия под эгидой НАТО и Евросоюза не раз доказывали свой высокий профессионализм, самоотверженность и верность общим ценностям. Участием в международных миссиях Грузия заслужила звание достойного и надежного партнера в процессе поддержания глобальной безопасности.

Министерство обороны Грузии выражает величайшую признательность каждому военнослужащему за службу в Афганистане и особо чтит память погибших в миссии.

Вывод американских войск из Афганистана начинается с 1 мая.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support), объявленная небоевой, находится в Афганистане с 1 января 2015 года. Согласно двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур.

С грузинской стороны в миссии участвуют более 870 военных. Они дислоцированы на авиационной базе Баграм, в Кабуле и Мазари-Шариф.

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Темы:
Оборона Грузии (188)
Теги:
Миротворцы, Афганистан, Грузия

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