В Тбилиси ждут президента Армении с супругой

В рамках визита Армен Саркисян встретится с президентом Грузии, председателем парламента и посетит армянскую церковь в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян прибывает с официальным визитом в Грузию сегодня, 15 апреля.

Президент Армении прилетает в Тбилиси вместе с супругой Нуне Саркисян. Высоких гостей во Дворце Орбелиани встретит президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В рамках визита запланирована встреча с глазу на глаз и в расширенном формате президентов Армении и Грузии, после которой Армен Саркисян и Саломе Зурабишвили выступят с совместными заявлениями для прессы.

Кроме того, запланирована встреча Саркисяна с председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе.

В ходе визита Саркисян посетит армянскую церковь.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили даст официальный обед в честь президента Армении и его супруги.

Грузия и Армения установили дипломатические отношения 17 июля 1992 года. Страны сотрудничают по многим направлениям. Наиболее интенсивным является сотрудничество в сфере торговли и экономики. Между странами действует режим свободной торговли, и Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.

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