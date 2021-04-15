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Президент Армении с супругой прибыл в Грузию

Президент Армении прибыл в Тбилиси

photo: President of Georgia
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210415/251470193/Prezident-Armenii-pribyl-v-Tbilisi.html

В Тбилисском международном аэропорту Армена Саркисяна с супругой встречали министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и другие официальные лица

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян прибыл с официальным визитом в Грузию.

Президент Армении прилетел в Тбилиси вместе с супругой Нуне Саркисян.

В Тбилисском международном аэропорту гостей встретил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, глава администрации президента Грузии Натия Сулава и посол Грузии в Армении Георгий Саганелидзе.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Армении Армен Саркисян
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
В Тбилиси ждут президента Армении с супругой

Высоких гостей во Дворце Орбелиани встретит президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В рамках визита запланирована встреча с глазу на глаз и в расширенном формате президентов Армении и Грузии, после которой Армен Саркисян и Саломе Зурабишвили выступят с совместными заявлениями для прессы.

Кроме того, запланирована встреча Саркисяна с председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе.

В ходе визита Саркисян посетит армянскую церковь.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили даст официальный обед в честь президента Армении и его супруги.

Грузия и Армения установили дипломатические отношения 17 июля 1992 года. Страны сотрудничают по многим направлениям. Наиболее интенсивным является сотрудничество в сфере торговли и экономики. Между странами действует режим свободной торговли, и Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.

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