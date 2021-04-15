Мир и сотрудничество: о чем говорили президенты Грузии и Армении

Укрепление отношений с Грузией является одной из важных предпосылок для безопасности и развития как Армении, так и региона, заявил армянский президент

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Миру и сотрудничеству нет альтернативы для развития Кавказа, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на совместной пресс-конференции с президентом Армении Арменом Саркисяном.

В четверг президент Армении прилетел в Тбилиси вместе с супругой Нуне Саркисян в рамках официального визита. Торжественная церемония встречи состоялась во дворце Орбелиани. После чего прошла встреча президентов двух стран как с глазу на глаз, так и в расширенном формате.

"Этот визит был запланировал еще давно. Но, к сожалению, не был осуществлен. Пандемия, конфликт в регионе очень помешали нам, и до этого времени мы не смогли организовать этот визит. Я очень счастлива, что сегодня у меня есть возможность принять вас во дворце Орбелиани", - заявила Зурабишвили.

Как отметила глава грузинского государства, все страны на Кавказе оказались перед тяжелыми вызовами.

"Однако гораздо более тяжелыми для региона и для отдельной страны являются вызванные войной жертвы. Хочу выразить соболезнования семьям погибших во время этой войны, выразить сочувствие вам, господин президент. Во время конфликта, как и сейчас, Грузия стояла и стоит на стороне мира. В знак этого была предложена платформа для встреч, для диалога и для разряжения ситуации. Это предложение остается в силе в любое время… Любой конфликт в регионе наносит ущерб региону в целом. Поэтому мир и сотрудничество безальтернативны для развития Кавказа", - заявила Зурабишвили.

По ее словам, на встрече речь также шла двусторонних отношениях между Грузией и Арменией – об укреплении и осуществлении экономических, туристических и культурных проектов.

"Мы также гордимся тем, что у граждан Грузии армянского происхождения в этой стране есть все возможности, чтобы сохранить язык и культуру своих предков. В то же время, должно быть сделано больше, и в основном со стороны государства, чтобы они смогли полноценно овладеть государственным языком и таким образом получить полноценную интеграцию в экономическом и политическом развитии", - отметила Зурабишвили.

По словам президента Армении, на встрече с грузинской коллегой был рассмотрен широкий спектр вопросов.

"Смело могу сказать, что укрепление отношений с Грузией является одной из важных предпосылок для безопасности и развития как нашей страны, так и региона… Мы успешно сотрудничаем в сферах транспорта, энергетики, туризма, сельского хозяйства и во многих других сферах. Также есть огромный потенциал в направлении современных технологий, искусственного интеллекта, развития биотехнологий, кибербезопасности. Данное сотрудничество является двусторонним и многосторонним", - отметил Саркисян.

По его словам, под сотрудничеством институтов двух стран возможно углубление современных бизнес-отношений между Грузией и Армений.

"Я готов вместе с вами и вашими коллегами работать, чтобы бизнес-отношения развивались и чтобы мы смогли внести наш вклад. Особенно хочу отметить необходимость углубления сотрудничества между нашими странами в борьбе против COVID-19. Мы приложим все усилия для содействия сотрудничеству", - заявил президент.

По его словам, для повышения нынешнего уровня двустороннего сотрудничества ведется работа как на уровне армяно-грузинской межправительственной комиссии, так и на межведомственном уровне.

"Я полностью согласен, что институты президента могут внести особый вклад в это дело", - отметил Саркисян.

В заключении президент Армении пригласил Зурабишвили посетить Армению с официальным визитом.

Грузия и Армения установили дипломатические отношения 17 июля 1992 года. Страны сотрудничают по многим направлениям. Наиболее интенсивным является сотрудничество в сфере торговли и экономики. Между странами действует режим свободной торговли, и Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.

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