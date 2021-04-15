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Грузинская оппозиция проводит информационный митинг 20 марта 2021 года

Оппозиция Грузии начала подготовку к масштабному митингу с Кахети

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210415/251477312/Oppozitsiya-Gruziya-nachala-podgotovku-k-masshtabnomu-mitingu-s-Kakheti.html

На встречах с населением представители оппозиции обсуждали не только требования акций, но и нужды местных жителей

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Представители оппозиционных партий отправились в регионы для агитации перед большим митингом в Тбилиси и начали свои встречи с региона Кахети.

Оппозиция запланировала масштабную акцию протеста у здания парламента в центре Тбилиси на 15 мая. На ней еще раз будут озвучены требования досрочных выборов и освобождения политических заключенных.

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"Мы должны собраться 15 мая в Тбилиси, чтобы показать властям, что народу не нужны шаги назад. Акция будет большой, и власти не смогут ее разогнать", - сказал один из лидеров грузинской оппозиции Гиги Угулава.

На встречах с населением представители оппозиции обсуждали не только требования акций, но и нужды местных жителей.

"Сегодня нет ни одного человека, довольного сложившимся положением и действиями правительства, и мы должны смочь объединить этих людей, несмотря на их политические симпатии, чтобы показать свое недовольство власти", - сказал представитель "Единого национального движения" Леван Бежашвили.

Акция протеста сторонников Нацдвижения
© Sputnik / STRINGER
Грузинская оппозиция начнет встречи в регионах с 10 апреля

В планах оппозиции до 15 мая посетить все регионы страны.

Часть грузинской оппозиции объединилась после парламентских выборов в октябре 2020 года. Они считают, что избрание парламента было сфальсифицировано, и требуют назначения досрочных выборов.

Согласно результатам прошлых выборов, при проходном барьере в 1% правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" смогла получить 90 мест в парламенте, остальные 60 распределились между восьмью оппозиционными политическими силами.

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Темы:
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Теги:
Кахети, Оппозиция, Грузия

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