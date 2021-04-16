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Ночная акция протеста против Намахвани ГЭС у здания администрации в Кутаиси 15 апреля 2021 года

Власти и противники Намахвани ГЭС договорились продолжать диалог

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (46)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210416/251478022/Vlasti-i-protivniki-Namakhvani-GES-dogovorilis-prodolzhat-dialog.html

Участники акции назвали встречу конструктивной, но ждут от правительства дальнейших шагов по выполнению своих требований

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. По итогам первого раунда переговоров между властями Грузии и противниками строительства Намахвани ГЭС в Имерети стороны договорились продолжать диалог.

Протесты против проекта строительства каскада Намахвани ГЭС начались полгода назад. Демонстранты требуют, чтобы строительство было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией ENKA. Протестующие считают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что приостанавливают строительство проекта на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.

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Председатель парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Созар Субари заявил после встречи, что власти должны вести диалог с населением как можно чаще.

"Мы всегда должны вести диалог как можно больше раз, мы должны обсуждать проблему столько раз, сколько необходимо, и особенно в этом конкретном случае, я действительно думаю, что диалог со стороны правительства был недостаточным. Проблема заключалась в том, что многие пункты этого соглашения не были известны общественности, и лично мне тоже. Все это, естественно, мешало диалогу", - заявил Субари журналистам.

По его словам, он абсолютно не разделяет мнение о том, что договор с компанией о строительстве НАмахвани ГЭС является кабальным для Грузии.

Акция протеста на месте строительства Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
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"Напротив, я считаю, что это выгодное соглашение для страны, но это мое мнение. Следовательно, именно потому, что есть диалог, мы узнаем все подробно в этих деталях. Насколько мне известно, значительная часть НПО, особенно тех, которые занимаются экологическими проблемами и которые гораздо более компетентны, чем я или, возможно, любой из вас, сегодня начинают изучать, анализировать и пересматривать все исследования, которые уже были проведены. и я уверен, что через несколько месяцев мы получим от них очень квалифицированные ответы", - сказал Созар Субари.

Один из организаторов митинга против строительства Намахвани ГЭС Мирза Нозадзе заявил, что сегодняшняя встреча показала конструктивное отношение к требованиям и протестующие ожидают от правительства дальнейших шагов.

"Что касается сроков, они не могут сказать нам прогноз относительно состояния здоровья премьер-министра, но в интересах всех депутатов или других представленных здесь официальных лиц ускорить процесс, и мы получим ответы", заявил Нозадзе журналистам после встречи с представителями правительства.

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По его словам, это снизит уровень протеста, и это в интересах всех.

"Протест продолжается в том формате, в котором он был до сих пор, пока мы не поймем их планы относительно дальнейших шагов. Мы остаемся в принципиально незаменимой позиции, продолжая акции в том же формате. Это будет продолжаться до тех пор, пока мы не узнаем, какое решение примет премьер-министр и другие лица, принимающие решения, из сегодняшнего разговора. После этого мы определим наш план действий и проинформируем вас , - сказал Мирза Нозадзе.

Каскад "Намахвани ГЭС" должен соединить две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (46)
Теги:
Созар Субари, Акция протеста, ГЭС, Грузия

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