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Католикос Патриарх Всея Грузии Илия Второй. Вербное воскресенье в карантин во время коронавируса

Президент Армении побывал в гостях у Патриарха Грузии

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Политика
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Темы:
Грузино-армянские отношения (209)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210416/251481048/Armen-Sarkisyan-pobyval-u-Patriarkha-vseya-Gruzii-Ili-II.html

Официальный визит президента Армении в Грузию продолжается, иностранного гостя принял глава Грузинской православной церкви

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян посетил Католикос-Патриарха всея Грузии Илию II, передает Sputnik Армения,

Иностранный гость прибыл в резиденцию главы Грузинской православный церкви вместе с супругой Нунэ Саркисян. Вслед за официальной церемонией последовала беседа Саркисяна с Ильей II. Они обменялись мнениями по ряду важных и интересующих две страны вопросов.

Также в пятницу запланирована встреча президента со спикером парламента Грузии Арчилом Талаквадзе.

Президент Армении приехал в Грузию 15 апреля. В рамках визита он уже встретился со своей грузинской коллегой Саломе Зурабишвили. Они обсудил вопросы безопасности в регионе с учетом новых реалий, обсудили двусторонние отношения и возможности их углубления.

Также в резиденции президента Грузии был дан торжественный обед в честь Армена Саркисяна и его супруги Нунэ Саркисян.

Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика
Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика
Темы:
Грузино-армянские отношения (209)
Теги:
Грузия, Армения

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