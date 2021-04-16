Президент Армении побывал в гостях у Патриарха Грузии

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян посетил Католикос-Патриарха всея Грузии Илию II, передает Sputnik Армения,

Иностранный гость прибыл в резиденцию главы Грузинской православный церкви вместе с супругой Нунэ Саркисян. Вслед за официальной церемонией последовала беседа Саркисяна с Ильей II. Они обменялись мнениями по ряду важных и интересующих две страны вопросов.

Также в пятницу запланирована встреча президента со спикером парламента Грузии Арчилом Талаквадзе.

Президент Армении приехал в Грузию 15 апреля. В рамках визита он уже встретился со своей грузинской коллегой Саломе Зурабишвили. Они обсудил вопросы безопасности в регионе с учетом новых реалий, обсудили двусторонние отношения и возможности их углубления.

Также в резиденции президента Грузии был дан торжественный обед в честь Армена Саркисяна и его супруги Нунэ Саркисян.