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Парламент Грузии

"Грузинская мечта" подпишет соглашение о выходе из политического кризиса

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Правящая партия заявила о готовности в одностороннем порядке подписать компромиссный документ

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" готова завершить политический кризис в стране, заявил председатель парламента Арчил Талаквадзе на специальном брифинге в пятницу.

В конце марта в Тбилиси во второй раз приезжал спецпосланник президента Европейского совета Кристиан Даниэльссон, который предложил сторонам компромиссный документ. Однако его предложения были отклонены. Прийти к консенсусу не удалось по двум из пяти вопросов – это освобождение политзаключенных и проведение в стране досрочных парламентских выборов.

"Сегодня "Грузинская мечта" публично подписывает документ, созданный под эгидой президента Евросоюза и Евросовета Шарля Мишеля, который представил специальный представитель президента Кристиан Даниэльссон", - заявил Талаквадзе.

Он отметил, что на заключительной встрече диалога правящая партия зафиксировала принципиальную готовность подписать документ, что не раз говорили сами оппозиционеры.

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"Однако до сегодняшнего дня мы не подписывали документ, поскольку ждали встречных шагов от оппозиции, и дождались, пока послы проводили дополнительные консультации",- сказал политик.

При этом он подчеркнул, что в этом документе нет вопроса внеочередных выборов, что является еще одним четким подтверждением легитимности парламента и парламентских выборов.

"Еще раз подтвердилось, что международное сообщество не разделяет обвинений по поводу фальсификации выборов. Время для дополнительных консультаций истекло, мы дождались послов-посредников, и мы видим, что оппозиция вновь не может подписать соглашение", - отметил Талаквадзе.

При этом Талаквадзе подчеркнул, что условия соглашения будут выполнены, когда оппозиция подпишет документ со своей стороны.

Кроме того, правящая партия приняла решение сохранить условие, что в случае, если поддержка власти будет менее 40%, то она окажется в меньшинстве.

"Мы готовы по своей инициативе оставить в силе условие 40% на выборах в органы местного самоуправления", - сказал Талаквадзе.

Спустя почти шесть месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов называют необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Еще одно принципиальное требование оппозиции, по которому правящая партия отказывается идти на уступки, – освобождение лиц, которых она называет "политзаключенными": лидера "Единого национального движения" Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа.

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Теги:
Грузия, Грузинская мечта

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