"Грузинская мечта" подпишет соглашение о выходе из политического кризиса

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" готова завершить политический кризис в стране, заявил председатель парламента Арчил Талаквадзе на специальном брифинге в пятницу.

В конце марта в Тбилиси во второй раз приезжал спецпосланник президента Европейского совета Кристиан Даниэльссон, который предложил сторонам компромиссный документ. Однако его предложения были отклонены. Прийти к консенсусу не удалось по двум из пяти вопросов – это освобождение политзаключенных и проведение в стране досрочных парламентских выборов.

"Сегодня "Грузинская мечта" публично подписывает документ, созданный под эгидой президента Евросоюза и Евросовета Шарля Мишеля, который представил специальный представитель президента Кристиан Даниэльссон", - заявил Талаквадзе.

Он отметил, что на заключительной встрече диалога правящая партия зафиксировала принципиальную готовность подписать документ, что не раз говорили сами оппозиционеры.

"Однако до сегодняшнего дня мы не подписывали документ, поскольку ждали встречных шагов от оппозиции, и дождались, пока послы проводили дополнительные консультации",- сказал политик.

При этом он подчеркнул, что в этом документе нет вопроса внеочередных выборов, что является еще одним четким подтверждением легитимности парламента и парламентских выборов.

"Еще раз подтвердилось, что международное сообщество не разделяет обвинений по поводу фальсификации выборов. Время для дополнительных консультаций истекло, мы дождались послов-посредников, и мы видим, что оппозиция вновь не может подписать соглашение", - отметил Талаквадзе.

При этом Талаквадзе подчеркнул, что условия соглашения будут выполнены, когда оппозиция подпишет документ со своей стороны.

Кроме того, правящая партия приняла решение сохранить условие, что в случае, если поддержка власти будет менее 40%, то она окажется в меньшинстве.

"Мы готовы по своей инициативе оставить в силе условие 40% на выборах в органы местного самоуправления", - сказал Талаквадзе.

Спустя почти шесть месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов называют необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Еще одно принципиальное требование оппозиции, по которому правящая партия отказывается идти на уступки, – освобождение лиц, которых она называет "политзаключенными": лидера "Единого национального движения" Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале