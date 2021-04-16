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Варлам Голетиани после встречи в региональной администрации в Кутаиси 15 апреля 2021 года

Чего хотят противники строительства Намахвани ГЭС - интервью с лидером протеста

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (47)
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Важно донести до жителей, что строительство конкретных энергообъектов принесет им пользу, считает активист

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Противники строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии не против того, чтобы гидростанции строились в стране, а хотят лишь прозрачности конкретного проекта, заявил один из организаторов движения "Защитники ущелья Риони" Варлам Голетиани в интервью Sputnik Грузия.

Уже полгода в Грузии не утихают страсти вокруг строительства Намахвани ГЭС. Несмотря на ценность проекта для энергетической независимости страны, движение противников строительства ГЭС набирает обороты. Они видят возможную угрозу всему региону Имерети в случае прорыва будущей плотины. Также им не нравится присутствие в Грузии турецкой компании и что самое главное – передача ей большой территории в собственность сроком на 99 лет.

Варлам Голетиани. Акция протеста Защитников ущелья Риони против строительства Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Варлам Голетиани. Акция протеста "Защитников ущелья Риони" против строительства Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года

"Вообще мы не антигэсовское движение, и мы не говорим, что ГЭС не должны строиться. У нас свое отношение к большой плотине, но это не значит, что эта позиция самая верная. Это тоже в определенном смысле предмет спора. Наши главные требования: прекращение того антигосударственного соглашения, оформленного с компанией, также отмена постановления, которое подразумевает передачу ущелья Риони иностранному инвестору", - заявил Голетиани.

Акция протеста на месте строительства Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
"Грузинский марш" присоединился к акции противников строительства Намахвани ГЭС

Большой проблемой он считает передачу земли иностранному инвестору на 99 лет. По его словам, такой практики нет в развитых странах, где активно строят ГЭС.

Активист подчеркивает, что если земля будет передана инвестору максимум на 20 лет и компания вернет ее государству по истечении срока, такой вариант будет приемлем.

"Мы хотим, чтобы был объявлен мораторий и начались широкие публичные дискуссии. Важно донести до жителей, что строительство конкретных энергообъектов принесет им пользу и будет служить их интересам и страны", - отметил Голетиани.

Варлаам Голетиани. Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС в центре города Кутаиси 14 апреля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Варлаам Голетиани. Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС в центре города Кутаиси 14 апреля 2021 года

По его словам, решение проблемы в разработке энергополитики Грузии, что поможет избежать таких масштабных противостояний с правительством страны и в будущем.

Варлам Голетиани после встречи в региональной администрации в Кутаиси 15 апреля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Власти и противники Намахвани ГЭС договорились продолжать диалог

По итогам первого раунда переговоров между властями Грузии и противниками строительства Намахвани ГЭС стороны договорились продолжать диалог. Кроме того, глава Минэкономики Натия Турнава заявила, что все проведенные исследования станут доступны общественности и пересмотрены в ближайшие дни.

Также, по инициативе правительства, компания ENKA выразила готовность передать существующие исследования проекта Намахванской ГЭС в Экспертный совет, который будет специально создан для их повторного пересмотра и обсуждения. В Совет войдут гидрологи, геологи, сейсмологи, экологи, в том числе разные НПО.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Каскад "Намахвани ГЭС" должен соединить две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (47)
Теги:
Акция протеста, энергетика, Грузия

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