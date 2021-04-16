Визит в США: известны детали переговоров руководителей "Грузинской мечты" с сенаторами

Визиты грузинской делегации состоялся после срыва очередных переговоров между властью и правящей партией

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Руководящие председатели правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в ходе визита в США провели переговоры с американскими сенаторами Джинном Шейхином и Ронном Джонсоном.

Грузинская делегация во главе с Кобахидзе находится с визитом в США на фоне политического кризиса, который начался в Грузии после парламентских выборов. В состав делегации входит международный секретарь партии Каха Кучава и заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Ираклий Чиковани.

"У нас была очень интересная встреча с сенаторами Джинном Шейхином и Ронном Джонсоном. Как вам известно, они особенно заинтересованы процессами, которые развиваются в нашем регионе, конкретно в Грузии. Мы еще раз предоставили сенаторам детальную информацию в связи с тем, как проходят процессы в регионе и в Грузии", - заявил Кобахидзе.

Особое внимание было уделено диалогу между грузинскими властями и оппозицией, а также процессам, которые связаны с функционированием парламента Грузии, отметил он.

"Для нас было особенно важно выслушать мнения, советы наших друзей. Естественно, эти советы и мнения будут учтены с нашей стороны, когда мы предпримем дальнейшие шаги", - отметил Кобахидзе.

Международные партнеры выразили желание увидеть оппозицию в парламенте, а правящая партия – предпринять действенные шаги для обеспечения дальнейших реформ, отмечено в сообщении пресс-службы партии.

В рамках визита в США представители грузинской делегации уже встретились с сенатором Джеймсом Ришом, с заместителем госсекретаря США Джорджом Кэнтом, конгрессменом Крисом Смиттом, а также с сопредседателями Группы друзей Грузии в Конгрессе США Адам Кинзингером и Джерри Конноли.

Визит грузинской делегации в США завершится 16 апреля. А уже 19 апреля грузинская делегация начнет проводить встречи на высоком уровне в Брюсселе.

Визиты грузинской делегации были запланированы после срыва очередных переговоров между властью и правящей партией, за которой последовала незамедлительная реакция Евросоюза и США.

В начале апреля группа депутатов Европарламента, включая главу и членов комитета по международным делам, призвали Евросоюз заморозить выделение Грузии финансовой помощи и потребовали от правящей партии "Грузинская мечта" активизировать усилия по избирательной и судебной реформам.

Посол ЕС в Грузии Карл Харцель призвал отнестись к этому сигналу из Брюсселя серьезно, отметив, что "заявление подписали ведущие депутаты Европарламента, которые играют разные роли в отношениях между ЕС и Грузией".

Речь идет о 60 миллионах евро, которые Грузия должна получить в течение 2021 года.

Кроме ЕС, сигнал в Тбилиси получили и из США. Замгоссекретаря США Джордж Кент заявил, что Грузия рискует потерять "добрую волю" Сената.

В грузинской оппозиции за негативную реакцию Запада тут же возложили всю ответственность на власти и заявили, что за всю историю независимости Грузии вопрос о прекращении помощи со стороны ЕС встал впервые. А в правящей партии назвали позицию депутатов Европарламента "непонятной" и обвинили в кризисе в стране оппозицию.

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