Оппозиция против компромиссов: выборы как повод для торга

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Большинство оппозиционных партий, требующих досрочных выборов, отказываются подписывать документ, представленный представителем президента Европейского совета Кристианом Даниэльссоном – причина неточные формулировки по выборам и политзаключенным.

Правящая партия неожиданно для всех в пятницу заявила о том, что в одностороннем порядке подпишет документ, озвученный в марте на встрече оппозиции и правящей партией для поиска выхода из политического кризиса, а выполнит его условия уже после подписания его оппозицией.

"Мы не раз заявляли и даже отправили письмо международным партнерам, что если в документе не будет прописана тема политзаключенных и что Ника Мелия и Георгий Руруа должны выйти на свободу, а также что должны быть назначены досрочные выборы, мы не подпишем документ", - заявила представитель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе.

Неприемлем документ и для партии "Европейская Грузия – движение за свободу".

"Этот вариант документа не содержит досрочных выборов и тема политзаключенных очень туманна, соответственно, мы его не подпишем", - сказал Гига Бокерия.

Доработки документа требует и лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе.

"Мы согласны на три из пяти пунктов. По остальным двум – политзаключенным и выборам, было обсуждение на встрече, и оно не было завершено. Мы хотим последнего раунда для согласования этих двух пунктов, в котором должен участвовать и Даниэльссон", - сказал Хазарадзе.

Спустя почти полгода после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Еще одно принципиальное требование оппозиции, по которому она отказывается идти на уступки, – освобождение лиц, которых она называет "политзаключенными": лидера "Единого национального движения" Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется.

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