Оппозиция против компромиссов: выборы как повод для торга

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Большинство оппозиционных партий, требующих досрочных выборов, отказываются подписывать документ, представленный представителем президента Европейского совета Кристианом Даниэльссоном – причина неточные формулировки по выборам и политзаключенным.

Правящая партия неожиданно для всех в пятницу заявила о том, что в одностороннем порядке подпишет документ, озвученный в марте на встрече оппозиции и правящей партией для поиска выхода из политического кризиса, а выполнит его условия уже после подписания его оппозицией.