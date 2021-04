Оппозиционные партии Грузии анонсировали акцию протеста на 19 апреля

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Оппозиционные партии 19 апреля проведут акцию протеста в центре Тбилиси на площади Рике, заявила лидер партии "Закон и справедливость" Тамар Чарквиани после встречи лидеров партий.

Большинство оппозиционных партий Грузии объединились в конце прошлого года с требованием проведения досрочных парламентских выборов и освобождения политических заключенных.

"Мы запланировали сбор на Рике 19 апреля в 15:00. Это не будет большой акцией, а будет представлением общего большого штаба. Там будут представители всех партий", – сказала Чарквиани.

По ее словам, на акции будет сделано заявление по поводу планов на 15 мая и будущих планов оппозиции.

Оппозиция на 15 мая планирует провести масштабную акцию в центре Тбилиси с требованием досрочных выборов и уже начала встречи в регионах.

Между тем, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" накануне подписала документ о выходе из политического кризиса представленный представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля – Кристианом Даниэльссоном – 30 марта.