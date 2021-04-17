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Акция протеста объединенной оппозиции 23 февраля 2021 года

Оппозиционные партии Грузии анонсировали акцию протеста на 19 апреля

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210417/251495199/Oppozitsionnye-partii-Gruzii-anonsirovali-aktsiyu-protesta-na-19-aprelya.html

В частности, на акции будет сделано заявление по поводу планов на 15 мая и в целом будущих планов оппозиции

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Оппозиционные партии 19 апреля проведут акцию протеста в центре Тбилиси на площади Рике, заявила лидер партии "Закон и справедливость" Тамар Чарквиани после встречи лидеров партий.

Хатия Деканоидзе
photo: Khatia Dekanoidze / FB
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Большинство оппозиционных партий Грузии объединились в конце прошлого года с требованием проведения досрочных парламентских выборов и освобождения политических заключенных.

"Мы запланировали сбор на Рике 19 апреля в 15:00. Это не будет большой акцией, а будет представлением общего большого штаба. Там будут представители всех партий", – сказала Чарквиани.

По ее словам, на акции будет сделано заявление по поводу планов на 15 мая и будущих планов оппозиции.

Оппозиция на 15 мая планирует провести масштабную акцию в центре Тбилиси с требованием досрочных выборов и уже начала встречи в регионах.

Между тем, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" накануне подписала документ о выходе из политического кризиса представленный представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля – Кристианом Даниэльссоном – 30 марта.

Арчил Талаквадзе
photo : press-service of the Parliament of Georgia
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Оппозиция согласна только с тремя пунктами из пяти и не собирается подписывать этот документ, пока находящиеся за решеткой лидер "Нацдвижения" Ника Мелия и совладелец телеканала "Мтавари архи" Георгий Руруа не будут на свободе, а в документе не появится запись о досрочных выборах.

Вопрос досрочных выборов встал после парламентских выборов 31 октября 2020 года, когда по их итогам "Грузинская мечта" смогла остаться у власти на третий срок. Оппозиция утверждает, что власти использовали государственный ресурс и сфальсифицировали выборы.

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Теги:
Грузия, Оппозиция

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