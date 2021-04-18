ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Встреча представителей "Грузинской мечты" и оппозиции состоится сегодня в представительстве ЕС в Грузии.

В конце марта в Тбилиси во второй раз приезжал спецпосланник президента Европейского совета Кристиан Даниэльссон, который предложил сторонам компромиссный документ. Однако тогда его предложения были отклонены.

По информации Первого канала, встреча начнется в 14:00 и пройдет с участием послов-посредников.

Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в одностороннем порядке 16 апреля публично подписала документ соглашения с оппозицией, предложенный спецпосланником президента Европейского совета.

Спустя почти шесть месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов называют необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

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Еще одно принципиальное требование оппозиции, по которому правящая партия отказывается идти на уступки, – освобождение лиц, которых она называет "политзаключенными": лидера "Единого национального движения" Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа.

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