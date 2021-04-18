Переговоры между правящей партией и оппозицией перенесли по неизвестным причинам

Изначально встреча была назначена на 14:00, затем ее перенесли на 17:00, а по последней информации - на 19:00. Делегация ЕС не уточняет, что послужило причиной переноса встречи

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Встречу "Грузинской мечты" и оппозиции в представительстве Еврокомиссии в Тбилиси перенесли на 19:00.

По информации Первого канала, изначально встреча была назначена на 14:00, затем ее перенесли на 17:00, а по последней информации - на 19:00. Делегация ЕС не уточнила, что послужило причиной переноса встречи.

Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в одностороннем порядке 16 апреля публично подписала документ соглашения с оппозицией, предложенный спецпосланником президента Европейского совета.

Правящая партия призывает оппозицию превыше всего ставить интересы страны и подписать документ.

"Грузинская мечта", осознавая свою ответственность перед страной, подписала документ и далее выразила готовность применить принцип 40% поддержки на выборах в органы местного самоуправления (если правящая партия не получит 40% на местных выборах, она рассмотрит требования оппозиции по поводу досрочных выборов). "Грузинская мечта" предприняла ряд важных компромиссных шагов для достижения соглашения. Документ, представленный нами под эгидой Евросоюза и президента Шарля Мишеля, уже подписан. Теперь очередь за оппозицией, которую мы призываем поставить интересы страны превыше всего и подписать вышеупомянутый документ", - говорится в заявлении правящей партии.

По словам одного из лидеров оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе, предстоящие переговоры вселяют в него оптимизм, так как две недели назад правящая партия не видела в них смысла.

"Мы подходим к переговорам с некоторым оптимизмом, учитывая, что две недели назад "Грузинская мечта" заявила, что переговоры вообще не имеют смысла, но сейчас они находятся в относительно иной позиции. Также хорошо, что мы согласовали эти три пункта договора и можем отложить их в сторону", - сказал Серго Чихладзе.

Спустя почти шесть месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов называют необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Еще одно принципиальное требование оппозиции, по которому правящая партия отказывается идти на уступки, – освобождение лиц, которых она называет "политзаключенными": лидера "Единого национального движения" Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа.

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