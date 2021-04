Президент Евросовета представил новое соглашение для выхода из кризиса в Грузии

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Президент Европейского совета Шарль Мишель предложил грузинским властям и оппозиции новое соглашение, которое должно устроить все политические партии, об этом он написал в Twitter.

Документ, предложенный Шарлем Мишелем политическим партиям, состоит из 5 пунктов. С текстом соглашения на сегодняшних переговорах оппозицию ознакомили европейские дипломаты.

По словам посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, предложение президента Европейского совета Шарля Мишеля сбалансировано, а также реалистично.

По словам дипломата, некоторые участники переговоров попросили время для консультаций.

"Сегодня, в первой половине дня, мы опубликовали совместное заявление Госдепартамента США и Верховного представителя ЕС, в котором подчеркнули, насколько серьезно ЕС и США относятся к ситуации. В заявлении также говорится, что сегодня президент Мишель собирается сделать сторонам новое предложение. Это уже произошло сегодня и опубликовано. Это предложение президент считает сбалансированным и реалистичным", - сказал Харцель журналистам.

По его словам, текст этого соглашения был передан всем сторонам, как "Грузинской мечте", так и оппозиционным партиям, поэтому встреча была относительно короткой.

"Мы ждем, когда стороны вернутся, чтобы объявить о своем решении и положить конец этому политическому кризису в Грузии", - отметил Харцель.

Между тем, представители "Грузинской мечты" не явились на переговоры с оппозицией. Встречу при посредничестве дипломатов сегодня переносили дважды по не известным СМИ причинам.