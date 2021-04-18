Президент Евросовета представил новое соглашение для выхода из кризиса в Грузии

Лидеры оппозиционных партий Грузии заявили, что новый текст соглашения для них приемлем, но окончательное решение они вынесут после консультаций

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Президент Европейского совета Шарль Мишель предложил грузинским властям и оппозиции новое соглашение, которое должно устроить все политические партии, об этом он написал в Twitter.

Документ, предложенный Шарлем Мишелем политическим партиям, состоит из 5 пунктов. С текстом соглашения на сегодняшних переговорах оппозицию ознакомили европейские дипломаты.

По словам посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, предложение президента Европейского совета Шарля Мишеля сбалансировано, а также реалистично.

По словам дипломата, некоторые участники переговоров попросили время для консультаций.

"Сегодня, в первой половине дня, мы опубликовали совместное заявление Госдепартамента США и Верховного представителя ЕС, в котором подчеркнули, насколько серьезно ЕС и США относятся к ситуации. В заявлении также говорится, что сегодня президент Мишель собирается сделать сторонам новое предложение. Это уже произошло сегодня и опубликовано. Это предложение президент считает сбалансированным и реалистичным", - сказал Харцель журналистам.

По его словам, текст этого соглашения был передан всем сторонам, как "Грузинской мечте", так и оппозиционным партиям, поэтому встреча была относительно короткой.

"Мы ждем, когда стороны вернутся, чтобы объявить о своем решении и положить конец этому политическому кризису в Грузии", - отметил Харцель.

Между тем, представители "Грузинской мечты" не явились на переговоры с оппозицией. Встречу при посредничестве дипломатов сегодня переносили дважды по не известным СМИ причинам.

По словам лидеров оппозиции, документ приемлем для большинства из них, так как включает в себя вопрос об освобождении политзаключенных, Ники Мелия и Георгия Руруа, а также выборов в органы местного самоуправления, на которых "Грузинская мечта" должна набрать не менее 43% голосов избирателей. В противном случае в стране проведут досрочные парламентские выборы.

Как отметил лидер партии "Лело для Грузии" Мумака Хазарадзе, окончательное решение будет принято на днях, после политсовета.

"Документ приемлем, но завтра "Лело" вынесет его на политсовет для обсуждения и принятия окончательной позиции,"- сказал Маумка Хазарадзе.

По его словам, стороны очень близки к соглашению.

В то же время все оппозиционные лидеры, присутствующие на встрече, подвергли критике "Грузинскую мечту" за неявку на запланированную встречу в офисе ЕС.

Евросоюз и США призвали сегодня все стороны подписать предложенное председателем Евросовета новое соглашение для разрешения политического кризиса, продолжающегося в стране с октября.

"После почти шести месяцев переговоров население Грузии четко дало понять, что оно желает выхода из политического тупика и совместной работы всех избранных членов парламента над решением серьезных проблем, стоящих перед страной, включая региональные проблемы, вызовы, COVID-19 и экономический кризис", - говорится в заявлении.

Как отмечается в документе, институциональные реформы, предусмотренные соглашением, представляют собой значительный шаг вперед для демократического развития Грузии и принесут значительную пользу ее гражданам, "помогут создать более независимую судебную систему, более сильные избирательные процессы и парламент, который сможет лучше представлять голос грузинского народа".

В пятницу "Грузинская мечта" в одностороннем порядке подписала план по разрешению политического кризиса, предложенный властям и оппозиции представителем главы Евросовета Кристианом Даниэльсоном. Документ подразумевает проведение системных избирательных реформ, изменения в сфере правосудия, а также перераспределение полномочий в парламенте.