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Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания ПАСЕ

Парламентская делегация Грузии примет участие в весенней сессии ПАСЕ

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (593)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210419/251501179/Parlamentskaya-delegatsiya-Gruzii-primet-uchastie-v-vesenney-sessii-PASE.html

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, одной из основных тем на которой будет пандемия и борьба с ней, состоится в Страсбурге 19-22 апреля

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Делегация Грузии во главе с вице-спикером парламента Кахой Кучава примет участие в весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая состоится 19-22 апреля в Страсбурге, сообщает пресс-служба парламента.

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Главными темами весенней сессии ПАСЕ будет глобальная пандемия, вопрос сертификации вакцин от коронавируса, положение этнических меньшинств в странах - членах Совета Европы, стратегические приоритеты СЕ и политическая ситуация в Грузии.

С докладом о положении этнических меньшинств в Грузии и политике правительства в этом направлении на сессии выступит депутат Гиви Миканадзе.

Грузинские парламентарии также проведут встречи с другими делегациями в ПАСЕ. Запланированы встречи парламентской делегации Грузии с генсеком Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреасом Кифером и другими высокопоставленными лицами.

Парламентская ассамблея Совета Европы ( ПАСЕ ) - архивное фото
© AFP / FREDERICK FLORIN
Делегация из Грузии отправилась в Страсбург для участия в сессии ПАСЕ

"Важно, что на этой парламентской сессии с речью выступят канцлер Германии Ангела Меркель, президент Европарламента Давид Сассоли, новоизбранный президент Молдовы, также будут дебаты. С речью выступят как генсек Совета Европы, так и комиссар по правам человека Дуня Миятович, которая в течение года собирается посетить Грузию", – заявил журналистам один из членов парламентской делегации Грузии Гиви Миканадзе.

В работе весенней сессии ПАСЕ примут участие члены парламентской делегации Грузии Каха Кучава, Мариам Квривишвили, Гиви Миканадзе, Тамар Талиашвили и Леван Иоселиани от оппозиции.

Совет Европы – международная организация, содействующая сотрудничеству между ее членами-странами Европы в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.

Грузия стала членом Совета Европы 27 апреля 1999 года. Сегодня в состав организации, основанной в 1949 году, входят 47 государств.

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Темы:
Внешняя политика Грузии (593)
Теги:
Пандемия, ПАСЕ, Грузия

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