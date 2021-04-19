Дубль два: "Грузинская мечта" подпишет новый вариант соглашения с оппозицией

Действующие власти Грузии вновь пошли на встречные шаги и заявили о готовности подписаться под новыми условиями соглашения

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" подпишет обновленный вариант соглашения с оппозицией, заявил спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе на брифинге в понедельник.

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"У нас было обсуждение в команде, и у нас есть инициальная готовность подписать предложенный Евросоюзом документ", - заявил Талаквадзе.

При этом он отметил, власти пойдут на этот шаг в случае, если международные партнеры еще раз четко зафиксируют, что парламентские выборы 2020 года были проведены с соблюдением принципов справедливости и демократии, как это отражено в заключении ОБСЕ/БДИПЧ.

Новая версия документа, подготовленная при медиации главы Евросовета Мишеля, также как его предыдущий вариант, состоит из пяти пунктов. Однако в двух из них появились существенные коррективы - появились условия проведения досрочных выборов, а также освобождения людей, именуемых политзаключенными.

Первое - досрочные парламентские выборы в Грузии будут назначены в 2022 году в случае, если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.

Ранее, подписав предыдущую версию документа в одностороннем порядке, правящая партия приняла решение сохранить условие, что в случае, если поддержка власти будет менее 40%, то она окажется в меньшинстве.

И второе - в течении одной недели после подписания соглашения, представленная в парламенте партия должна инициировать в парламенте закон об амнистии, который коснется всех нарушений и задержаний, связанных с протестами 19-21 июня 2019 года.

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