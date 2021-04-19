Мелия может стать единым кандидатом в мэры Тбилиси от оппозиции?

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. На предстоящих местных выборах оппозиция, которая успешно объединилась вокруг "политзаключенного" Ники Мелия, должна будет сплотиться и выдвинуть его единым кандидатом в мэры, с такой инициативой на своей странице в Facebook выступил экс-мэр столицы и уже бывший лидер партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава.

"Борьба еще не окончена" – грузинская оппозиция рассказала о планах>>

"На мой взгляд, пришло время оппозиции после объединения вокруг политзаключенного Мелия, объединиться вокруг единого кандидата в мэры Тбилиси Ники Мелия. Для этого я поддерживаю подписание оппозицией документа Шарля Мишеля (президент Евросовета – ред.), но бойкот парламента должен прекратиться после того, когда Ника Мелия выйдет из тюрьмы. Немыслимо, чтобы оппозиция сидела в парламенте и Мелия – в тюрьме", – пишет Угулава.

Политик подчеркивает, что для единения оппозиционного спектра одного бойкота уже недостаточно.

"В то же время совершенно очевидно, что бойкот больше не является достаточной основой для единства многообразной и отличающейся друг от друга оппозиции. Нам нужны новые основы единства. Мы должны снова пройти это испытание на единство", – пишет Угулава.

Он предложил оппозиции официально выдвинуть кандидатуру Ники Мелия в мэры Тбилиси на акции 15 мая

По словам Угулава, требования оппозиции остаются неизменными – это не только досрочные выборы, но и выборы по пропорциональной системе, 2% барьер для прохождения в парламент, для чего необходима реформа избирательной системы.

"Для этого нужна реформа избирательной системы, а, следовательно, оппозиция должна прекратить бойкот и войти в парламент, чтобы поддержать конституционные поправки", – считает Угулава.

Он также предложил оппозиции договориться о единых кандидатах на выборах в органы местного самоуправления, особенно в крупных городах, что помешает "Грузинской мечте" набрать 43% голосов избирателей в пропорциональной части.

Лидеры "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе и Гиги Угулава официально покинули ряды оппозиционной партии 10 апреля.

Угулава объяснил свое решение слабыми результатами "Европейской Грузии" на парламентских выборах осенью 2020 года. В парламенте десятого созыва "Европейская Грузия" получила только пять мандатов.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.