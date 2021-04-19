Тако Чарквиани уходит из "Стратегии Агмашанебели"

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Председатель оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани покинет политическую платформу "Стратегия Агмашенебели".

Новые условия решения политического кризиса в Грузии: все "за" и "против">>

Причиной недовольства Чарквиани стала позиция лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе по поводу обновленного документа, предложенного президентом Евросовета Шарлем Мишелем оппозиции и правящей партии. Вашадзе ранее заявил, что несмотря на "существующие погрешности", все ровно намерен подписать компромиссное соглашение.

"На 98% я покидаю "Стратегию Агмашенебели". Все-таки надеюсь, что Георгий не подпишет документ в такой форме. Все-таки он не заслуживает подобной ошибки", – заявила Чарквиани журналистам.

Накануне в Тбилиси был обнародован новый вариант соглашения, предложенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем для урегулирования политического кризиса в Грузии. В нем, в частности, появилось условие проведения досрочных выборов в парламент Грузии в 2022 году, если правящая партия наберет менее 43% голосов избирателей на выборах в органы местного самоуправления в этом году.

Документ также включает пункт "о случаях, воспринятых как политизированное правосудие", согласно которому подписавшие стороны должны обязаться рассмотреть два таких дела в течение одной недели после подписания соглашения – это дела председателя партии "Единое национальное движение" Ники Мелия и одного из совладельцев оппозиционной телекомпании "Мтавари" Георгия Руруа. Предлагается, что вопрос должен быть решен через объявление амнистии и/или других шагов с аналогичным результатом. Также предлагается, что партия, представленная в парламенте, должна инициировать закон об амнистии, который будет касаться всех нарушений и арестов, связанных с протестами 19-21 июня 2019 года.

Соглашение уже подписала правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Свои подписи под документ также поставили представители оппозиционной партии "Новый политический центр – "Гирчи". Помимо партии "Стратегия Агмашенебели", присоединиться к документу готова еще одна оппозиционная партия – "Лело".

Остальные оппозиционные партии пока проводят внутрипартийные консультации.

Политическая платформа "Стратегия Агмашенебели" была создана летом 2020 года. Ее основали лидеры партий "Новая Грузия" и "Закон и справедливость" Георгий Вашадзе и Тако Чарквиани. На парламентских выборах эти две партии выступили единым блоком.

Вашадзе баллотировался в избирательном округе Исани, а Чарквиани – в избирательном округе Сабуртало в Тбилиси. По итогам выборов партия смогла получить четыре мандата в законодательном органе страны.

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